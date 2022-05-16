Được Ngọc Sơn gọi bằng 'danh xưng đặc biệt', Hồ Văn Cường liền trả lời một câu 'ghi điểm' cực mạnh trong mắt người hâm mộ

Trong đêm nhạc tại Đà Lạt vừa qua, Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn giới thiệu bằng một danh xưng đặc biệt nhưng cậu đã nghiêm túc từ chối danh xưng này.

Ngày 13/5 vừa qua tại Đà Lạt, sự tái ngộ của thầy trò Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường trên sân khấu khiến dân tình trở nên xôn xao. Đêm diễn thu hút một lượng lớn khán giả mong chờ vào màn kết hợp giữa “ông hoàng nhạc sến” và “hiện tượng nhạc dân ca”. Thế nhưng phần giới thiệu của Ngọc Sơn về cậu học trò cưng mới là tâm điểm của sự chú ý. Trước khi Văn Cường bước lên sân khấu, cậu được Ngọc Sơn giới thiệu với khán giả là “ngôi sao ca nhạc”. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn sử dụng từ “truyền nhân” và dành cho cậu học trò những lời khen rất chân thật từ sở hữu chất giọng ấm đến tính cách hiền lành.

Ngọc Sơn gọi Hồ Văn Cường bằng một danh xưng đặc biệt - Ảnh: Internet Đáng chú ý, thái độ khiêm tốn của Hồ Văn Cường đã giúp cậu bé ghi điểm cực mạnh trong mắt người hâm mộ. Hồ Văn Cường bước lên sân khấu với tâm thế khá rụt rè và bẽn lẽn. “Dạ con rất cảm ơn bác vì đã giới thiệu cho con rất là hoành tráng nhưng mà con không dám nhận là ngôi sao đâu ạ” - Hồ Văn Cường đáp.

Hồ Văn Cường nghiêm túc từ chối danh xưng này - Ảnh: Internet Ngay lập tức, Ngọc Sơn đã động viên cậu bé rằng ở ngoài kia có rất nhiều người được xướng danh là một ngôi sao trẻ chứ không riêng gì Hồ Văn Cường. Với mong muốn giúp tên tuổi cậu học trò được biết đến nhiều hơn nữa nên Ngọc Sơn đã gọi Hồ Văn Cường là “ngôi sao ca nhạc”. Ngọc Sơn còn an ủi cậu học trò rằng vốn dĩ cậu đã là ngôi sao đối với anh và người hâm mộ. Ngọc Sơn chỉ dạy cho Hồ Văn Cường kỹ năng âm nhạc và cách ứng xử trong cuộc sống - Ảnh: Internet Được biết, sau khi rời khỏi nhà chung của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường gần như im ắng trong nghệ thuật. May mắn, danh ca Ngọc Sơn đã giúp đỡ, hướng dẫn kỹ năng thanh nhạc cho Hồ Văn Cường nên cậu mới có cơ hội trở lại âm nhạc. Giọng ca Tình cha cho biết trong buổi tập nhạc tại nhà riêng, anh đã hướng dẫn đàn em cách lấy hơi, phát âm, luyến láy. Ngoài ra, nam ca sĩ còn đưa ra các lời khuyên với Hồ Văn Cường về cách cư xử trong nghề và cuộc sống. Anh tin rằng Hồ Văn Cường sẽ hát tốt hơn, theo nghề lâu dài nếu luyện tập chăm chỉ.

Hồ Văn Cường ngồi hát một mình trong hậu trường, giọng hát ra sao mà khiến cộng đồng mạng hết lời bàn tán? Trở lại showbiz sau loạt ồn ào với mẹ nuôi, giọng hát của Hồ Văn Cường bị một bộ phận cư dân mạng đánh giá là không còn được mượt mà như trước. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nam ca sĩ hát trong hậu trường khiến nhiều người bất ngờ.

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