Hồ Văn Cường ngồi hát một mình trong hậu trường, giọng hát ra sao mà khiến cộng đồng mạng hết lời bàn tán?

Hậu trường 16/05/2022 10:46

Trở lại showbiz sau loạt ồn ào với mẹ nuôi, giọng hát của Hồ Văn Cường bị một bộ phận cư dân mạng đánh giá là không còn được mượt mà như trước. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nam ca sĩ hát trong hậu trường khiến nhiều người bất ngờ.

Thời gian vừa qua, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục vướng vào những ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ từ phía danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Nam ca sĩ đã trở lại showbiz cùng một hình ảnh mới chuyên nghiệp và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, giọng hát của Hồ Văn Cường lại khiến một bộ phận khán giả không mấy hài lòng, để lại nhiều bình tiêu cực.

Hồ Văn Cường ngồi hát một mình trong hậu trường, giọng hát ra sao mà khiến cộng đồng mạng hết lời bàn tán? - Ảnh 1
Giọng hát của Hồ Văn Cường bị một bộ phận cư dân mạng đánh giá là không còn được mượt mà như trước - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường tập hát tại hậu trường khiến CĐM không khỏi chú ý. Theo đó, trên fanpage của người hâm mộ Hồ Văn Cường đã đăng tải clip giọng ca trẻ ngồi hát trong hậu trường một buổi biểu diễn. 

Trong clip, Hồ Văn Cường thể hiện ca khúc khá trôi chảy. Theo một số ý kiến, dù còn  mắc vài nhỏ nhưng giọng hát của nam ca sĩ vẫn rất ngọt ngào, da diết. Bên dưới bài viết, fan hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi, "thả tim" nhiệt tình cho thần tượng.

Hồ Văn Cường ngồi hát một mình trong hậu trường, giọng hát ra sao mà khiến cộng đồng mạng hết lời bàn tán? - Ảnh 2
Bình luận bên dưới đoạn clip - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến những ồn ào trước đó, mọi chuyện bắt đầu khi xuất hiện loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường và một fan thân thiết với nội dung chỉ trích mẹ nuôi Phi Nhung. Bên cạnh đó, mạng xã hội lại "râm ran" tin đồn ê kíp của Phi Nhung có những khuất tất liên quan đến tiền cát xê của con nuôi trong 5 năm đi hát. Giữa lúc tình hình trở nên căng thẳng, nam ca sĩ cùng bố mẹ ruột đã lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi và khán giả.

Hồ Văn Cường ngồi hát một mình trong hậu trường, giọng hát ra sao mà khiến cộng đồng mạng hết lời bàn tán? - Ảnh 3
Hồ Văn Cường và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Về phần Phi Nhung, cô cũng tỏ rõ quan điểm trên trang cá nhân khi cho biết bản thân đi hát mới có tiền nuôi các con, khẳng định không sợ có người "phá": "Tôi vẫn cười, vẫn lên sân khấu hát. Trừ khi tổ nghiệp lấy lại tiếng hát của tôi mới thôi… còn xúi con tôi làm bậy bạ… cho dù con tôi có làm sai với tôi đi nữa… không vì vậy mà mẹ bỏ rơi các con…".

Sau khi Phi Nhung quan đời, Hồ Văn Cường dọn khỏi "nhà chung" và im hơi lặng tiếng một thời gian trước khi trở lại với sân khấu như hiện tại. Tuy nhiên, mọi ồn ào xoay giọng ca trẻ vẫn khiến nhiều người quan tâm.

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Mới đây, một đoạn clip cũ ghi lại cảnh Hồ Văn Cường và Phi Nhung cùng xuất hiện tại một sự kiện bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình chú ý.

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