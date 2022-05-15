Xuất hiện tại liveshow của con trai, bố mẹ của Hồ Văn Cường một mực từ chối phát biểu vì lý do này

Hậu trường 15/05/2022 15:04

Mới đây, trong liveshow tại Đà Lạt của Hồ Văn Cường, MC bất ngờ mời bố mẹ của nam ca sĩ bước lên sân khấu để phát biểu cảm xúc. Tuy nhiên, cả hai đã từ chối.

Mới đây, Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn đã có buổi biểu diễn âm nhạc tại Đà Lạt dưới sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Sau khi Hồ Văn Cường biểu diễn xong một vài tiết mục, MC bất ngờ mời bố mẹ của anh chàng bước lên sân khấu cùng con trai để phát biểu cảm xúc. Tuy nhiên, phụ huynh của nam ca sĩ đã từ chối.

Ngay lập tức, Hồ Văn Cường giải thích rằng, mình đã có "giao kèo" từ trước là bố mẹ chỉ lên sân khấu chứ không phát biểu.

ho van cuongXuất hiện tại liveshow của con trai, bố mẹ của Hồ Văn Cường một mực từ chối phát biểu vì lý do này - Ảnh 2
Bố mẹ Hồ Văn Cường lên tận Đà Lạt xem liveshow của con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Học trò của danh ca Ngọc Sơn cho biết đây là lần đầu tiên bố mẹ đến tham dự liveshow của mình. Phụ huynh của nam ca sĩ đứng cạnh để ủng hộ tinh thần cho con trai nên cả hai đã ăn mặc khá giản dị và mộc mạc, gần như không có sự đầu tư trang phục nào.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ vô cùng hạnh phúc khi có bố mẹ đến xem và ủng hộ phần trình diễn của anh trên sân khấu.

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Hồ Văn Cường rạng rỡ tại liveshow -  Ảnh: Internet

Sau khi kết thúc ồn ào với công ty cũ, dường như không muốn vướng vào tranh cãi với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng và không đăng tải bất kì hình ảnh hay trạng thái nào trên trang cá nhân của mình. Thay vào đó, nam ca sĩ trẻ năng nổ quay trở lại với âm nhạc, rèn luyện và cố gắng nỗ lực nhiều hơn.

Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại và xuất hiện khá nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ. Đông đảo người hâm mộ vẫn luôn bên cạnh nam ca sĩ. 

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