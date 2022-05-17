Sau những ồn ào đã qua, Hồ Văn Cường đang dần lấy lại tinh thần và tiếp tục cống hiến trong âm nhạc.

Sau khi Phi Nhung qua đời, hàng loạt ồn ào bủa vây cố nghệ sĩ khiến nhiều người đau lòng. Điều đáng nói là sự việc của Hồ Văn Cường gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Không chỉ quản lý của Phi Nhung lên tiếng tố giọng ca Bỏ quê vong ân bội nghĩa mà dân mạng cũng liên tục bùng nổ những ý kiến chỉ trích Hồ Văn Cường. Trước áp lực của dư luận, Hồ Văn Cường lựa chọn cách ở ẩn và không hề lên tiếng bất cứ lời "bóc phốt" nào. Hậu ồn ào bị tố vô ơn với mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã quay trở lại showbiz. Ảnh: Internet Mới đây, giọng ca Bỏ quê và danh ca Ngọc Sơn đã có buổi biểu diễn âm nhạc tại Đà Lạt dưới sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Nam ca sĩ xuất hiện vui vẻ, rạng rỡ khi được trình diễn trước nhiều khán giả.

Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Nhiều đoạn clip nam ca sĩ trẻ biểu diễn tại chương trình cùng Ngọc Sơn được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Thái độ của Hồ Văn Cường khi giao lưu với người hâm mộ cũng nhận được nhiều lời khen. Trong một đoạn clip được chia sẻ, theo đó, trong lúc Hồ Văn Cường đưa tay xuống giao lưu với khán giả, thì số lượng lớn FC của nam ca sĩ đã nắm chặt lấy tay của Hồ Văn Cường không buông khiến nam ca sĩ gặp khó khăn trong phần di chuyển.

Tuy nhiên, Hồ Văn Cường vẫn rất vui vẻ và để cho fan nắm một lúc rồi mới nhẹ nhàng buông ra và di chuyển đến vị trí khác. Hành động lịch thiệp này của Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều sự yêu mến và bình luận tích cực của khán giả khi xem clip. Hồ Văn Cường cuồng nhiệt cùng khán giả. Mặc dù bị níu tay, kéo áo nhưng nam ca sĩ vẫn rất vui vẻ với người hâm mộ. Ảnh: Chụp màn hình. Trong buổi trình diễn của mình, bố mẹ Hồ Văn Cường cũng có mặt tham dự. Theo như Hồ Văn Cường chia sẻ, đây là lần đầu tiên ba mẹ nam ca sĩ được đến Đà Lạt và tham dự liveshow của con trai. Ngay từ ban đầu, ba mẹ giọng ca nhí chỉ dự tính sẽ ủng hộ nam ca sĩ từ xa, tuy nhiên vì MC bất ngờ mời lên sân khấu nên ba mẹ anh đã không kịp chuẩn bị trang phục, chỉ ăn mặc giản dị để đến chung vui cùng con trai. Có thể nói, sau khi kết thúc ồn ào với công ty cũ, giờ đây Hồ Văn Cường đã quay trở lại Vbiz với trạng thái vui vẻ và cởi mở hơn xưa. Nam ca sĩ cũng nhận nhiều phản ứng tích cực của khán giả. Hồ Văn Cường được Ngọc Sơn và "bầu" Thụy hỗ trợ phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ảnh: Internet Không thể phủ nhận, việc Hồ Văn Cường quay trở lại showbiz có công rất lớn từ danh ca Ngọc Sơn và "bầu" Thụy. Nhờ sự giúp đỡ của hai người có vị trí cao trong xã hội, mà hoạt động nghệ thuật của Hồ Văn Cường trở nên dễ dàng hơn. Thời gian qua, nam ca sĩ nhận được nhiều show diễn và theo tiết lộ của Ngọc Sơn, cát-xê hiện tại của Hồ Văn Cường lên đến 200 triệu/show.

Mẹ nuôi Phi Nhung qua đời gần 1 năm, Hồ Văn Cường có động thái thay đổi một thứ khiến dân tình xôn xao? Mới đây, một tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường đã bất ngờ có động thái mới sau khoảng thời gian mẹ nuôi Phi Nhung qua đời.

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