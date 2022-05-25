Cách đây ít giờ, Trizzie Phương Trinh đăng tải dòng trạng thái dài buồn bã trên Facebook. Qua đó, cô cho biết người bạn thân có tên Andy đã qua đời và đến tận bây giờ bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù không hoạt động trong showbiz, Andy vẫn được rất nhiều sao Việt biết đến và không khỏi bàng hoàng khi nhận tin dữ.

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt đã vô cùng đau lòng và vẫn không thể tin khi Andy qua đời. Ca sĩ Lệ Quyên, Quang Dũng, Bằng Kiều,… cũng để lại lời nhắn chia buồn và vô cùng xót xa trước tin tức đột ngột này.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để lại lời chia buồn - Ảnh: Chụp màn hình

Trizzie Phương Trinh là vợ cũ Bằng Kiều. Không phải ai cũng biết, Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân tình, gắn bó. Trizzie Phương Trinh từng khẳng định, giữa cô và Phi Nhung âm thầm xem nhau như ruột thịt.

Phi Nhung và Trizzi Phương Trinh - Ảnh: Internet

Thời gian Phi Nhung nhập viện, Trizzie Phương Trinh liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe và cầu nguyện cho đàn em. Đặc biệt, Trizzie Phương Trinh còn dành số tiền nhận được trong dịp sinh nhật mình để làm thiện nguyện dưới tên Phi Nhung nhằm giúp đàn em có thêm công đức, mau vượt qua bệnh tật. Khi Phi Nhung nằm xuống, Trizzie Phương Trinh hứa sẽ chăm lo cho các con nuôi của cô và cùng Wendy – con gái ruột Phi Nhung thực hiện di nguyện của cố ca sĩ thực hiện các dự án thiện nguyện.