Em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã làm một việc cho chị gái qua đời đã 8 tháng khiến CĐM vô cùng xúc động.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, em trai của Phi Nhung đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Em trai cố ca sĩ Phi Nhung có chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh: FBNV

Cho đến hiện tại, em trai của giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc vẫn luôn nghĩ về chị gái. Anh còn thường xuyên vào xem lại Facebook cá nhân của cố ca sĩ để ngắm nhìn hình ảnh chị khi còn sống, để rồi không thể chấp nhận được hiện thực là cô đã ra đi mãi mãi. Dưới phần bình luận, netizens đồng cảm với em trai Phi Nhung.

- "Không riêng em cậu nhớ đâu mà tất cả mọi người đều nhớ về chị ấy đó cậu ơi, mãi yêu tiếng hát Phi Nhung - Mạnh Quỳnh".

- "Không riêng mình em đâu, cả chị đây cũng vậy đó em. Chị chúc em nhiều may mắn và mạnh mẽ lên em nha".

- "Đúng vậy, cho đến tận bây giờ chị vẫn nhớ Phi Nhung đây, vẫn mong muốn có phép nhiệm màu nào đó chứ nhớ thương lắm, chỉ nghĩ đến là nước mắt chảy rồi".

Cố ca sĩ Phi Nhung và em trai Tommy - Ảnh: Internet

Được biết, Phi Nhung mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Sau đó chị được điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8 cho đến khi mất. Ngay sau khi thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời, làng giải trí Việt và đông đảo khán giả đã bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương giọng ca nổi tiếng này.

Gần 1 năm ngày mất, quản lý cũ Phi Nhung bất ngờ 'tiết lộ' kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ 'Ngày hôm nay là những gì chúng ta có, còn ngày mai có thể là không bao giờ đến' Gần 1 năm trôi qua kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng những người yêu thương của cố nghệ sĩ. Mới đây, quản lý cũ của Phi Nhung bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ.

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