Phi Nhung qua đời được 8 tháng, em trai cố ca sĩ bất ngờ làm một việc cho cô khiến CĐM không khỏi nghẹn ngào 'Em vẫn chưa chấp nhận được'

Hậu trường 24/05/2022 06:56

Em trai cố ca sĩ Phi Nhung đã làm một việc cho chị gái qua đời đã 8 tháng khiến CĐM vô cùng xúc động.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, em trai của Phi Nhung đã chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Phi Nhung qua đời được 8 tháng, em trai cố ca sĩ bất ngờ làm một việc cho cô khiến CĐM không khỏi nghẹn ngào 'Em vẫn chưa chấp nhận được' - Ảnh 1
Em trai cố ca sĩ Phi Nhung có chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh: FBNV

 

Cho đến hiện tại, em trai của giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc vẫn luôn nghĩ về chị gái. Anh còn thường xuyên vào xem lại Facebook cá nhân của cố ca sĩ để ngắm nhìn hình ảnh chị khi còn sống, để rồi không thể chấp nhận được hiện thực là cô đã ra đi mãi mãi. Dưới phần bình luận, netizens đồng cảm với em trai Phi Nhung.

- "Không riêng em cậu nhớ đâu mà tất cả mọi người đều nhớ về chị ấy đó cậu ơi, mãi yêu tiếng hát Phi Nhung - Mạnh Quỳnh".

- "Không riêng mình em đâu, cả chị đây cũng vậy đó em. Chị chúc em nhiều may mắn và mạnh mẽ lên em nha".

- "Đúng vậy, cho đến tận bây giờ chị vẫn nhớ Phi Nhung đây, vẫn mong muốn có phép nhiệm màu nào đó chứ nhớ thương lắm, chỉ nghĩ đến là nước mắt chảy rồi".

Phi Nhung qua đời được 8 tháng, em trai cố ca sĩ bất ngờ làm một việc cho cô khiến CĐM không khỏi nghẹn ngào 'Em vẫn chưa chấp nhận được' - Ảnh 2
Cố ca sĩ Phi Nhung và em trai Tommy - Ảnh: Internet

 

Được biết, Phi Nhung mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Sau đó chị được điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8 cho đến khi mất. Ngay sau khi thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời, làng giải trí Việt và đông đảo khán giả đã bày tỏ sự bàng hoàng, tiếc thương giọng ca nổi tiếng này.

Gần 1 năm ngày mất, quản lý cũ Phi Nhung bất ngờ 'tiết lộ' kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ 'Ngày hôm nay là những gì chúng ta có, còn ngày mai có thể là không bao giờ đến'

Gần 1 năm ngày mất, quản lý cũ Phi Nhung bất ngờ 'tiết lộ' kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ 'Ngày hôm nay là những gì chúng ta có, còn ngày mai có thể là không bao giờ đến'

Gần 1 năm trôi qua kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng những người yêu thương của cố nghệ sĩ. Mới đây, quản lý cũ của Phi Nhung bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ca sĩ phi nhung em trai Phi Nhung vbiz

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?