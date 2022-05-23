Gần 1 năm ngày mất, quản lý cũ Phi Nhung bất ngờ 'tiết lộ' kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ 'Ngày hôm nay là những gì chúng ta có, còn ngày mai có thể là không bao giờ đến'

Gần 1 năm trôi qua kể từ khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng những người yêu thương của cố nghệ sĩ. Mới đây, quản lý cũ của Phi Nhung bất ngờ tiết lộ một kỉ niệm buồn 8 năm trước của cố nghệ sĩ.

Mới đây, quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng có những chia sẻ xúc động về cố ca sĩ. Qua đó, anh cũng có những chia sẻ về con người cố ca sĩ khiến ai nấy đều đau lòng và nhớ thương.

Quản lý cũ chia sẻ kỉ niệm về cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù Phi Nhung đã qua đời hơn một năm, nhưng với người thân hay đồng nghiệp hay khán giả của cố nghệ sĩ vẫn là mất mát vô cùng to lớn. Sinh thời, Phi Nhung là nữ ca sĩ có tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thế nên, dù có nhiều lùm xùm xảy ra, khán giả vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ cố nghệ sĩ.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, sau thành công của đêm nhạc Nhớ Nhung diễn ra tại Việt Nam do Mạnh Quỳnh và các con nuôi Phi Nhung thực hiện để tưởng nhớ cố nghệ sĩ và lấy tiền vé làm từ thiện. Gần đây, con gái ruột cố nghệ sĩ - Wendy Phạm cùng Trizzie Phương Trinh đã lên kế hoạch tổ chức thêm một chương trình mới tại Mỹ, đó là show Mơ Ước Của Mẹ được tổ chức để gây quỹ xây dựng trường học Việt ngữ - tâm nguyện lúc sinh thời của giọng ca Bông Điên Điển.

Xôn xao 'clip hiếm' về Chí Tài và Phi Nhung, hành động 'âm thầm' của nam nghệ sĩ sau cánh gà khiến dân tình xúc động Vừa qua, một đoạn clip "hiếm" có sự góp mặt của Phi Nhung và Chí Tài được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận về đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

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