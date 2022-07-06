Gần 1 năm ra đi mãi mãi, khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xốn xang khi nghe lại giọng ca của Phi Nhung!

Gần 1 năm trôi qua kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi vì COVID-19, cho đến nay, nhiều khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xót thương. Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc có sự xuất hiện của Phi Nhung được lan truyền đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Người hâm mộ không khỏi tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip, Phi Nhung giản dị với bộ đồ lam, vui vẻ ca hát nghêu ngao giữa cánh đồng có hoa sim. Từng câu hát ngọt ngào và mùi mẫn quen thuộc cất lên nghe vừa thương lại vừa nhớ. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ cảm xúc bồi hồi mỗi khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung.