Gần 1 năm ra đi mãi mãi, khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xốn xang khi nghe lại giọng ca của Phi Nhung!

Hậu trường 06/07/2022 09:24

Hình ảnh này của cố ca sĩ Phi Nhung vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ!

Gần 1 năm trôi qua kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi vì COVID-19, cho đến nay, nhiều khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xót thương. Mới đây, trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc có sự xuất hiện của Phi Nhung được lan truyền đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Gần 1 năm ra đi mãi mãi, khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xốn xang khi nghe lại giọng ca của Phi Nhung! - Ảnh 1
Người hâm mộ không khỏi tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip, Phi Nhung giản dị với bộ đồ lam, vui vẻ ca hát nghêu ngao giữa cánh đồng có hoa sim. Từng câu hát ngọt ngào và mùi mẫn quen thuộc cất lên nghe vừa thương lại vừa nhớ. Bên dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ cảm xúc bồi hồi mỗi khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung. 

Gần 1 năm ra đi mãi mãi, khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xốn xang khi nghe lại giọng ca của Phi Nhung! - Ảnh 2
Khán giả bồi hồi chia sẻ lại đoạn clip ca hát của Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Thuở sinh thời, Phi Nhung không chỉ được biết đến là một giọng ca trữ tình đầy ngọt ngào, sâu lắng mà cô còn được yêu mến bởi tính cách hiền hòa, nhân ái. Nữ ca sĩ ăn chay trường và thường xuyên làm hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân khó khăn. Đồng thời, cố ca sĩ cũng nuôi rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, mồ côi và dành nhiều tình thương như con ruột của mình.

Gần 1 năm ra đi mãi mãi, khán giả vẫn không khỏi bồi hồi, xốn xang khi nghe lại giọng ca của Phi Nhung! - Ảnh 3
Phi Nhung vẫn quen thuộc trong bộ đồ lam, vui vẻ ca hát trên đồi hoa sim - Ảnh: Cắt từ clip

Tài sắc vẹn toàn là vậy, thế nhưng giờ đây, hình ảnh nữ ca sĩ nhỏ bé chỉ còn trong ký ức, trên những thước phim quay lại. Sự ra đi của Phi Nhung đã để lại nhiều sự nuối tiếc cho nền nhạc trữ tình Việt Nam và nỗi tiếc thương trong lòng khán giả, bạn bè và người thân.

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