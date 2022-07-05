Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải bài viết khiến dân tình chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ trải lòng về tình mẫu tử khi cho rằng sinh con là người mẹ phải đánh đổi nhiều thứ kể cả tính mạng của mình. Tuy nhiên, đáng chú ý, giọng ca "Đồng xanh" đã ẩn ý nhắc lại chuyện bản thân và gia đình bị "tấn công" suốt thời gian mang thai và sinh con. Vy Oanh và con gái - Ảnh: FBNV "Còn nhớ những ngày bão táp, bụng mang dạ chửa, chỉ vì 1 câu phản biện khi có kẻ khác vô nhà mình chửi bậy, rồi mami bị ng ta chạy truyền thông là đi chọc ngoáy họ để lấy cớ tấn công cho thuyết phục. Thế là 1,2 hôm sau, ngay lúc đội truyền thông bẩn đang lùng sục nghệ sĩ để gây chú ý cho một người ngáo quyền lực, thích nổi tiếng, mami cùng các con bị tế sống. Tiếp theo là ba, ông bà nội ngoại dù không ai liên quan bà ấy cũng không trừ 1 ai, liên tục như vậy mỗi ngày trong gần 1 năm trời với vô số những thông tin thêu dệt vô căn cứ. Không thể kể hết những khó khăn, thử thách mà mami phải vượt qua lúc đó!" - trích bài viết của Vy Oanh." - trích bày viết của Vy Oanh.

Vy Oanh tiết lộ thời điểm cô sắp sinh và hạ sinh con út vẫn liên tục bị "tấn công", chửi rủa, bôi nhọ. Khi ấy, nữ ca sĩ chỉ mong có thể làm tròn sứ mệnh người mẹ, sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và bảo vệ gia đình. Bị dồn ép, nữ ca sĩ quyết dùng dùng hết bản năng của một người mẹ để đứng lên đòi lại công bằng cho mình và các con. Bài viết của Vy Oanh có nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, trong bài viết, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến Phi Nhung. Vy Oanh cho rằng mình may mắn hơn cố ca sĩ khi trên vai còn gánh vác sứ mệnh dù đôi khi vẫn cảm thấy chơi vơi, bấp bên. "Giết không cần dao là có thật!” - Vy Oanh khẳng định.

Cuối bài viết, Vy Oanh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng cô trong suốt thời gian sóng gió vừa qua. Bà Phương Hằng và Phi Nhung - Ảnh: Internet Dù không nêu đích danh nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ đang ẩn ý nhắc đến những chuyện thị phi cùng bà Phương Hằng. Được biết, cách đây không lâu, nữ ca sĩ vướng vào loạt ồn ào với một nữ đại gia Bình Dương sau khi để lại bình luận bày tỏ quan điểm của mình về bà. Một trận khẩu chiến đã xảy ra, Vy Oanh bị nữ CEO tố " giật chồng, làm bé, đẻ thuê,..." cùng nhiều lùm xùm khác. Nữ ca sĩ sau đó đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ giải quyết. Vụ việc vào thời điểm ấy khiến cộng đồng mạng dậy sóng tột độ.

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