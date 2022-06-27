Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao

Bên cạnh việc "hóng chờ" diễn biến tiếp theo của vụ việc, nhiều người cũng dành nhiều sự quan tâm cho ca sĩ Vy Oanh. Bởi lẽ cô chính là một trong những người gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng khi bị nữ đại gia liên tục "réo gọi" trong các buổi livestream trước đó.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến vụ việc của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết, nữ đại gia bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Giữa lúc dân tình tò mò, trên trang cá nhân, Vy Oanh đã đăng tải bài viết đầy tính triết lý. Cụ thể, nữ ca sĩ không nhắc đến những lùm xùm với nữ đại gia mà thay vào đó là những quan điểm cá nhân về "tầm nhìn và phẩm cách" của một con người.

Mới đây nhất, theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc do liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Đặng Anh Quân là Tiến sĩ Luật, giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM. Trước lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam thì ông Đặng Anh Quân thường tham gia vào các buổi livestream của bà này.

Bài viết của Vy Oanh mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

"Tầm nhìn hạn hẹp thì sẽ rất dễ bị sỏi đá ven đường ngáng chân, hoặc bị lá cây che khuất tầm mắt rồi chỉ nhìn thấy cây cối mà không thấy rừng xanh. Khi ta nhìn xa trông rộng sẽ không dễ bị xao động bởi những điều tầm thường nhỏ nhặt. Cũng như câu nói “Không bị mây trôi che tầm mắt, là do thân tại nơi cao tầng”.

Phải nhìn xa, nhưng muốn nhìn xa thì trước hết bạn phải đứng ở trên cao. Leo lên núi Thái Sơn mà nhìn thiên hạ thì thấy cũng nhỏ bé. Địa vị có thể thấp kém nhưng tầm nhìn không được hạn hẹp, ở nơi tầm thường cũng không được đánh mất đi phẩm cách của mình" - trích bài viết của Vy Oanh.

Theo Vy Oanh, làm người thì vừa phải nhìn xa trông rộng, lấy cơ bản làm gốc, bỏ đi phù phiếm xa hoa. "Không cần vạn sự như ý, chỉ cần ta không hổ thẹn với lương tâm".

Bên dưới bài viết, nhiều người đã bày tỏ thái độ đồng tình cũng như dành nhiều lời khen cho "triết lý sống" của nữ ca sĩ.