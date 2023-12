Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao

"Tầm nhìn hạn hẹp thì sẽ rất dễ bị sỏi đá ven đường ngáng chân, hoặc bị lá cây che khuất tầm mắt rồi chỉ nhìn thấy cây cối mà không thấy rừng xanh. Khi ta nhìn xa trông rộng sẽ không dễ bị xao động bởi những điều tầm thường nhỏ nhặt. Cũng như câu nói “Không bị mây trôi che tầm mắt, là do thân tại nơi cao tầng”.

Phải nhìn xa, nhưng muốn nhìn xa thì trước hết bạn phải đứng ở trên cao. Leo lên núi Thái Sơn mà nhìn thiên hạ thì thấy cũng nhỏ bé. Địa vị có thể thấp kém nhưng tầm nhìn không được hạn hẹp, ở nơi tầm thường cũng không được đánh mất đi phẩm cách của mình" - trích bài viết của Vy Oanh.

Theo Vy Oanh, làm người thì vừa phải nhìn xa trông rộng, lấy cơ bản làm gốc, bỏ đi phù phiếm xa hoa. "Không cần vạn sự như ý, chỉ cần ta không hổ thẹn với lương tâm".

Bên dưới bài viết, nhiều người đã bày tỏ thái độ đồng tình cũng như dành nhiều lời khen cho "triết lý sống" của nữ ca sĩ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố chín cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.

Theo đơn, bà Oanh cho rằng những người này đã thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… đã nhiều lần chỉ đích danh và có những lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm bà.

Bà Oanh cho rằng nhóm những cá nhân tham gia trực tiếp vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng gồm có ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân).

Trong đơn, bà Oanh cho rằng ông Đặng Anh Quân có vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng trong những buổi phát sóng trực tiếp (livestream).