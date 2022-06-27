Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 27/06/2022 16:44

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết đầy ẩn ý khiến dân tình xôn xao.

Thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến vụ việc của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Được biết, nữ đại gia bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc "hóng chờ" diễn biến tiếp theo của vụ việc, nhiều người cũng dành nhiều sự quan tâm cho ca sĩ Vy Oanh. Bởi lẽ cô chính là một trong những người gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng khi bị nữ đại gia liên tục "réo gọi" trong các buổi livestream trước đó.

Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc do liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Đặng Anh Quân là Tiến sĩ Luật, giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM. Trước lúc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt giam thì ông Đặng Anh Quân thường tham gia vào các buổi livestream của bà này.

Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Một số cá nhân tham gia vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Giữa lúc dân tình tò mò, trên trang cá nhân, Vy Oanh đã đăng tải bài viết đầy tính triết lý. Cụ thể, nữ ca sĩ không nhắc đến những lùm xùm với nữ đại gia mà  thay vào đó là những quan điểm cá nhân về "tầm nhìn và phẩm cách" của một con người. 

Thông tin mới liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng vừa được công bố, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ đăng đàn bàn về triết lý sống khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Bài viết của Vy Oanh mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

"Tầm nhìn hạn hẹp thì sẽ rất dễ bị sỏi đá ven đường ngáng chân, hoặc bị lá cây che khuất tầm mắt rồi chỉ nhìn thấy cây cối mà không thấy rừng xanh. Khi ta nhìn xa trông rộng sẽ không dễ bị xao động bởi những điều tầm thường nhỏ nhặt. Cũng như câu nói “Không bị mây trôi che tầm mắt, là do thân tại nơi cao tầng”.

Phải nhìn xa, nhưng muốn nhìn xa thì trước hết bạn phải đứng ở trên cao. Leo lên núi Thái Sơn mà nhìn thiên hạ thì thấy cũng nhỏ bé. Địa vị có thể thấp kém nhưng tầm nhìn không được hạn hẹp, ở nơi tầm thường cũng không được đánh mất đi phẩm cách của mình" - trích bài viết của Vy Oanh.

Theo Vy Oanh, làm người thì vừa phải nhìn xa trông rộng, lấy cơ bản làm gốc, bỏ đi phù phiếm xa hoa. "Không cần vạn sự như ý, chỉ cần ta không hổ thẹn với lương tâm".

Bên dưới bài viết, nhiều người đã bày tỏ thái độ đồng tình cũng như dành nhiều lời khen cho "triết lý sống" của nữ ca sĩ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố chín cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.

Theo đơn, bà Oanh cho rằng những người này đã thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok… đã nhiều lần chỉ đích danh và có những lời lẽ vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm bà.

Bà Oanh cho rằng nhóm những cá nhân tham gia trực tiếp vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng gồm có ông Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân).

Trong đơn, bà Oanh cho rằng ông Đặng Anh Quân có vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng trong những buổi phát sóng trực tiếp (livestream).

 

 

 

Tròn 1 năm 'bão thị phi' cùng bà Phương Hằng, cuộc sống của ca sĩ Vy Oanh giờ ra sao?

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