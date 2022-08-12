Nhân ngày Vu Lan báo hiếu: Con nuôi Phi Nhung nhắn gửi những lời đặc biệt tới cố nghệ sĩ, nói 1 câu khiến ai cũng nghẹn lòng

Quỳnh Trang - con gái nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa gửi gắm những lời đặc biệt đến nữ ca sĩ nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Nữ ca sĩ trẻ nói 1 câu khiến nhiều người nghe xong đều phải nghẹn lòng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Trang – con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung đăng tải hình ảnh của cố ca sĩ cùng mẹ ruột nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Nữ ca sĩ nhớ ơn sinh thành của mẹ ruột và ơn dưỡng dục của mẹ nuôi Phi Nhung. Cô bồi hồi nhắn gửi: “Con mong là 2 người Mẹ của con và tất cả những ông Bố, bà Mẹ dù ở bất cứ đâu vẫn sẽ luôn an vui và hạnh phúc! Mong những ai còn Cha, còn Mẹ thì hãy dành cho họ sự biết ơn và trân trọng tuyệt đối vì họ đã yêu thương ta vô điều kiện và đã vì chúng ta mà vất vả quá nhiều rồi!”

Quỳnh Trang gửi lời tri ân đến 2 người mẹ trên trang Facebook cá nhân (Ảnh minh họa: Internet) Quỳnh Trang xúc động: "Mẹ có thể thay thế bất kỳ ai nhưng không ai thay thế được mẹ". Dòng chia sẻ của Quỳnh Trang nhanh chóng chạm trái tim người hâm mộ khiến ai cũng ngậm ngùi. Dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận tâm sự: - Thật hạnh phúc khi con có hai người mẹ.

- Cô chúc con luôn thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật đẹp nhất của mẹ Phi Nhung. Cha mẹ là người duy nhất cho ta những gì tốt đẹp nhất. Chúc con gái mãi mãi là bông hoa tỏa hương thơm ngát trong lòng cha mẹ. - Không có gì sánh bằng mẹ đâu con, con có hai người mẹ thật tuyệt vời chúc con luôn tỏa sáng trên sân khấu nhé. Có nghệ sĩ Phi Nhung và con gái nuôi Quỳnh Trang. (Ảnh minh họa: Internet) Quỳnh Trang là nữ ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình. Năm 2016, cô được cố nghệ sĩ Phi Nhung "phá lệ" nhận làm con nuôi bởi trước đó nữ ca sĩ đã tuyên bố sẽ không nhận thêm con nữa. Từ khi khi được mẹ nuôi Phi Nhung dìu dắt, sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1997 có nhiều khởi sắc tốt đẹp từ đây.

Vừa về Việt Nam, con gái Phi Nhung đã làm ngay điều đặc biệt này trong mùa Vu lan báo hiếu Ngay khi về Việt Nam để thăm các em nuôi, Wendy Phạm - con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã dành thời gian giải quyết những công việc tồn đọng của mẹ mình trong suốt gần 1 năm qua.

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