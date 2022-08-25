Hồ Văn Cường để lộ con người thật sau ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung, thái độ với khán giả khiến CĐM không khỏi bất ngờ

Một đoạn clip của Hồ Văn Cường và fan hâm mộ đang được CĐM truyền tay nhau. Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy những nét tính cách hậu ồn ào với Phi Nhung của nam ca sĩ.

Mới đây, cư dân mạng đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồ Văn Cường lên xe chuẩn bị ra về sau buổi diễn. Theo đoạn clip, fan của nam ca sĩ đã chạy ra tận xe tiễn thần tượng. Với tình yêu của fan dành cho mình, Hồ Văn Cường cũng đáp lại bằng việc nán lại giao lưu, bắt tay với người hâm mộ đầy nhiệt tình mà nam ca sĩ không vội vã về ngay. Bên cạnh những lời quan tâm, fan hâm mộ cũng tặng cho Hồ Văn Cường rất nhiều qùa và bao lì xì khiến nam ca sĩ bối rối. Rất đông người hâm mộ ra tiễn Hồ Văn Cường sau buổi biểu diễn. (Ảnh: Cắt từ clip) Đáng chú ý, thái độ Hồ Văn Cường cũng rất lễ phép với fan, hành động cười nói, cúi đầu đầy lễ phép khi nhận lấy món quà từ người hâm mộ của Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng có rất nhiều thiện cảm.

Hồ Văn Cường nán lại giao lưu, bắt tay với người hâm mộ đầy nhiệt tình mà nam ca sĩ không vội vã về ngay (Ảnh: Cắt từ clip) Nam ca sĩ bối rối khi được fan tặng quà. (Ảnh: Cắt từ clip) Hồ Văn Cường đi lên từ một cậu bé nhà nghèo, có bố làm thợ hồ, mẹ nhổ rau cải thuê. Từ năm lên lớp 6 cậu đã bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền phụ gia đình. Kể từ khi nam ca sĩ đăng quang Vietnam Idol Kids 2016, làm con nuôi Phi Nhung, cuộc sống họ đã thay đổi hoàn toàn.

Mối quan hệ hai bên rất thân thiết, cho đến năm 2021, ồn ào bắt đầu xảy ra. Những tranh cãi về tiền bạc, khiến mọi chuyện lùm xùm một thời gian dài. Sau khi Phi Nhung mất, gia đình Hồ Văn Cường cũng chuyển ra khỏi nhà cô, đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty của mẹ nuôi. Đến bây giờ, vẫn có người trách móc thái độ, cách hành xử của nam ca sĩ với Phi Nhung. Có thể nói, sau khi quay trở lại con đường nghệ thuật hậu ồn ào với cố ca sĩ Phi Nhung, nam ca sĩ hiện vẫn giữ được sức nóng và tạo ấn tượng không nhỏ trong lòng khán giả. Ngoài ra, dưới sự dìu dắt, hậu thuẫn của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đã bắt đầu có những khởi sắc mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nam ca sĩ trẻ đã chăm chút hơn cho ngoại hình cũng như có nhiều show diễn hơn. Ngọc Sơn là người dìu dắt hậu thuẫn cho Hồ Văn Cường sau lần trở lại con đường sự nghiệp hậu ồn ào. (Ảnh: FB Ngọc Sơn)

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