"Công chúa béo" Quỳnh Anh thay đổi nhan sắc đáng nể, cộng đồng mạng lại hóng phản ứng của chồng Duy Mạnh ra sao

Trung vệ Duy Mạnh và Quỳnh Anh tổ chức đám cưới hồi tháng 2/2020. Không lâu sau đó, con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn xác nhận mang thai con đầu lòng.

Trong thời kỳ mang thai, vợ Duy Mạnh bất ngờ tăng cân nhanh chóng, đến mức cô nàng còn tự nhận mình trông to gấp đôi người khác.

Vì thể trạng đã vốn đầy đặn nên trong thời điểm mang thai quý tử đầu lòng, Quỳnh Anh đã bị tăng cân khó kiểm soát.

Thậm chí trong một lần chia sẻ, vợ cầu thủ Duy Mạnh cho biết cô tăng cân đến mức không đeo vừa nhẫn cưới.

Vào giai đoạn cuối thai kỳ, bà xã Duy Mạnh lại càng thêm phần “phát tướng”, ngoài việc bị phù chân, gương mặt của cô nàng cũng bị phá nét đi nhiều phần. Chị gái của Quỳnh Anh cũng chia sẻ rằng cô nàng ăn uống điều độ nhưng lại vào mẹ nhiều hơn là vào con. Tuy vậy, Quỳnh Anh cũng nhận được không ít lời khen của khán giả vì dù có những thay đổi về ngoại hình trong thời gian mang bầu, nhưng “mẹ bỉm” vẫn sở hữu làn da trắng mịn và gu thời trang trẻ trung, nhã nhặn.

Hiện tại, Quỳnh Anh sở hữu dáng người khá thon thả, gương mặt khả ái, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều so với trước đây.

Vóc dáng thon thả sau sinh của bà xã Duy Mạnh khiến nhiều người bất ngờ.

Quỳnh Anh trông cũng trẻ trung hơn rất nhiều sau khi xuống cân.

Ngoại hình hiện tại của bà xã Duy Mạnh đã nhận về không ít lời khen có cánh của netizen. “Công chúa béo đẻ xong không còn béo nữa”, “Gái một con trông mòn con mắt”,...là những nhận xét mà mọi người dành cho Quỳnh Anh.

Được biết, để có được nhan sắc thăng hạnh như hiện tại, Quỳnh Anh cũng đã từng phải rất chật vật để tìm ra được phương pháp giảm cân sau sinh.

Cô nàng cho biết bản thân đã chăm chỉ tập gym vừa để nâng cao sức khỏe, vừa giúp hình thể săn chắc hơn.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh cũng chia sẻ rằng cô thường ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng ít calo và chăm chỉ dưỡng da với những loại mặt nạ. Ngoài ra, bà xã Duy Mạnh cũng khuyên chị em nên áp dụng cách tập luyện nhẹ nhàng và điều độ, có thể tham khảo thêm lời khuyên của bác sĩ và huấn luyện viên để tránh gây phản tác dụng.