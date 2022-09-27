Hot girl "đình đám một thời" Midu bị chụp lén, nhan sắc qua ống kính camera thường liệu có còn như thuở "huy hoàng"?

Hơn 10 năm gia nhập showbiz, Midu luôn theo đuổi hình ảnh một mỹ nữ không ồn ào, trong sáng và có học thức.

Hot girl Midu luôn là cái tên khá nổi trong làng giải trí . Ngoài gây thương nhớ bởi nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ", sự hiểu biết cùng tài năng là những điểm cộng giúp cô ngày càng được mọi người yêu mến.

Mới đây, khoảnh khắc nữ giảng viên bị chụp lén bất ngờ nhận về quan tâm lớn.

Điều khác biệt ở hot girl Midu tuổi 33 chỉ là sự chín chắn, trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Điều khác biệt ở hot girl Midu tuổi 33 chỉ là sự chín chắn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Mới đây, khoảnh khắc nữ giảng viên bị chụp lén bất ngờ nhận về quan tâm lớn.

Sau thời gian khá dài vắng bóng, Midu trở lại điện ảnh. Hiện tại, hot girl đang tất bật ở phim trường để chuẩn bị cho các cảnh quay. Những hình ảnh của Midu khi làm việc cũng được fan ghi lại.

Dù chỉ chụp lén bằng camera thường nhưng nhan sắc của nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" vẫn được khen ngợi hết lời. Gương mặt hài hòa thanh tú, với mái tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng đã giúp Midu ghi điểm.

So với hình tự đăng và khoảnh khắc chụp lén này, netizen khó lòng tìm ra được điểm khác biệt.

Nếu có một chút lạ lẫm, đó là gương mặt của gái xinh trông có phần tròn trịa hơn so với hình chính chủ đăng tải trên "phây" mà thôi.

Midu vốn là một hot girl sở hữu gu thời trang thanh lịch, kín đáo nhất nhì showbiz Việt.

Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989) là hot girl đời đầu đình đám Sài thành. Cô từng là nữ sinh THPT Gia Định, sau đó là sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM. Thời điểm mới nổi tiếng trên mạng, cô được dân mạng khen là hot girl có gương mặt đẹp tự nhiên và gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, mũi cao cùng nụ cười duyên dáng.

Midu hiện là giảng viên ĐH Công nghệ (HUTECH) TP.HCM. Ngoài ra, 8X còn được chú ý khi tham gia một số bộ phim như Cô nàng tóc rối, Thiên mệnh anh hùng... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của hot girl Sài thành cũng được nhiều dân mạng chú ý. Cô từng hẹn hò và đính hôn với thiếu gia Phan Thành, sau đó lại tuyên bố chia tay vì mối quan hệ của họ xuất hiện người thứ ba.

Dạo gần đây người đẹp liên tục khoe ảnh hở bạo khiến ai nhìn cũng phải bất ngờ.

Midu biết cách phô diễn lợi thế cơ thể theo cách gợi cảm mà không phản cảm.

Cô nàng nay trở thành hình mẫu lý tưởng của hội chị em khi sở hữu nhà sang, xe xịn, hàng hiệu phủ đầy người.