Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip, hình ảnh hàng nghìn con gà của một trang trại ở Nghệ An chết chất đống. Hình ảnh hàng nghìn con gà nằm la liệt trên đất khiến nhiều người xót xa.

"Khúc ruột miền Trung" những ngày qua lại hứng chịu mưa bão lớn. Nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều nhà rơi vào cảnh mất trắng vì nước lũ cuốn trôi tài sản, giết chết gia súc, gia cầm...

Được biết, anh Nguyễn Đức Thế (trú thôn Bàu Xuân, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là chủ nhân của hàng nghìn con gà bị chết nói trên.

Trong clip, người dân tập trung giúp gia chủ vặt lông gà, mổ và làm sạch để bán thịt gà, vớt vát phần nào tiền bạc.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh Thế cho hay hơn hai tháng trước anh nhập hơn 4.000 con gà giống về nuôi vụ mới. Những tưởng sắp được thương lái tới tận chuồng thu mua thì nay gặp mưa lũ làm cả trại gà chết sạch. Hai vợ chồng anh tính đem đi chôn lấp số gà chết nhưng vẫn "xót của, tiếc công".

Biết tin trại gà gia đình anh Thế bị thiệt hại do mưa lũ, một khu du lịch sinh thái ở huyện Diễn Châu đứng ra nhận mua toàn bộ gà chết để làm thức ăn cho hổ với điều kiện gà phải được làm sạch.

Gia đình ông Thế làm không xuể cả ngàn con gà, nếu để lâu thì gà chết hỏng, không bán được nữa. Bà con chòm xóm từ già trẻ, gái trai tập trung lại, người đun nước, người thì vặt lông, người mổ gà giúp gia đình ông.

Từ già đến trẻ, gái trai tập trung lại, người đun nước, người vặt lông, người mổ gà giúp gia đình anh Thế. Ảnh: Infonet

Thông tin với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài - ông Nguyễn Khánh Dương cho biết, mưa lớn trong 2 ngày vừa qua đã làm một số nơi trên địa bàn bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

“Nước lũ dâng nhanh tối ngày hôm qua (29/9) đã nhấn chìm trang trại gà gần 4.000 con của gia đình anh Thế. Chỉ sau một đêm, hàng nghìn con gà sắp đến ngày xuất chuồng chết sạch, kéo theo là bao tâm huyết, tiền bạc của gia đình đổ sông đổ bể.

Số gà chết cùng lúc quá nhiều, không xử lý kịp, chính quyền đã dùng loa phát thanh nhờ người dân đưa tới nhà văn hoá xóm để sơ chế. Toàn bộ số gà chết nói trên sẽ được nhập cho các sở thú trên địa bàn huyện”, ông Dương chia sẻ.

Không chỉ hộ gia đình anh Thế chịu thiệt hại, tại xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu), nước lũ cuồn cuộn đổ về 2 ngày qua cũng khiến gia đình chị Hồ Thị M. (trú xóm 3A) rơi vào cảnh tay trắng.

Theo chị M., cách đây vài tuần, gia đình chị mới đầu tư 50 triệu đồng mua 2.500 con gà giống về nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Thế nhưng, chỉ sau một đêm mưa lũ, toàn bộ đàn gà của gia đình chị M. cũng bị nước lũ nhấn chìm, chết sạch.

Đàn gà 2.500 con của chị M. chết sạch trong đêm. Ảnh: VietNamNet

Câu chuyện nước lũ lớn và lên nhanh cũng được nhiều người dân Nghệ An xác nhận. Dù chưa có thống kê cuối cùng, nhưng theo người dân có nhiều người bị thiệt hại nặng nề. Hộ ông Đàm Minh Báu (ở xóm 8, xã Quỳnh Giang) cũng rơi vào cảnh mất trắng đàn gà vì nước lũ lên quá nhanh. Người dân kể, đêm ngày 28/9, dù trời có mưa to nhưng ở trại gà của ông Báu không có hiện tượng ngập nước.

Khoảng 5h sáng hôm sau (29/9), ông đi xuống trại thì thấy dọc đường đã ngập băng, vội vàng chạy xuống trại thì khoảng 300 con gà đẻ trứng đã chết trong nước. Con cháu, hàng xóm phải hỗ trợ đưa xác gà đi tiêu huỷ.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 30-9, đợt mưa lũ đã làm 6 người chết, 1 người mất tích. Ngoài ra, có hơn 66.000 con gia súc, gia cầm của người dân bị chết, cuốn trôi.