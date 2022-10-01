Ấm áp tình làng nghĩa xóm: Chủ trang trại khóc ròng nhìn 4000 con gà chết ngộp vì mưa lũ, bà con lối xóm chung tay giúp đỡ

Xã hội 01/10/2022 09:53

Biết tin một trại gà hơn 4.000 con sắp xuất chuồng chết sạch vì mưa lũ, bà con lối xóm cùng xúm tay làm thịt đem bán cho một trại sinh thái làm thức ăn cho thú.

"Khúc ruột miền Trung" những ngày qua lại hứng chịu mưa bão lớn. Nhiều nơi bị ngập lụt, nhiều nhà rơi vào cảnh mất trắng vì nước lũ cuốn trôi tài sản, giết chết gia súc, gia cầm...

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip, hình ảnh hàng nghìn con gà của một trang trại ở Nghệ An chết chất đống. Hình ảnh hàng nghìn con gà nằm la liệt trên đất khiến nhiều người xót xa.

Trong clip, người dân tập trung giúp gia chủ vặt lông gà, mổ và làm sạch để bán thịt gà, vớt vát phần nào tiền bạc.

Ấm áp tình làng nghĩa xóm: Chủ trang trại khóc ròng nhìn 4000 con gà chết ngộp vì mưa lũ, bà con lối xóm chung tay giúp đỡ - Ảnh 1
Ấm áp tình làng nghĩa xóm: Chủ trang trại khóc ròng nhìn 4000 con gà chết ngộp vì mưa lũ, bà con lối xóm chung tay giúp đỡ - Ảnh 2
Bà con lối xóm đến giúp chủ trang trại làm sạch gà để bán vớt vát. Ảnh: Infonet

Được biết, anh Nguyễn Đức Thế (trú thôn Bàu Xuân, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là chủ nhân của hàng nghìn con gà bị chết nói trên. 

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, anh Thế cho hay hơn hai tháng trước anh nhập hơn 4.000 con gà giống về nuôi vụ mới. Những tưởng sắp được thương lái tới tận chuồng thu mua thì nay gặp mưa lũ làm cả trại gà chết sạch. Hai vợ chồng anh tính đem đi chôn lấp số gà chết nhưng vẫn "xót của, tiếc công".

Biết tin trại gà gia đình anh Thế bị thiệt hại do mưa lũ, một khu du lịch sinh thái ở huyện Diễn Châu đứng ra nhận mua toàn bộ gà chết để làm thức ăn cho hổ với điều kiện gà phải được làm sạch.

Gia đình ông Thế làm không xuể cả ngàn con gà, nếu để lâu thì gà chết hỏng, không bán được nữa. Bà con chòm xóm từ già trẻ, gái trai tập trung lại, người đun nước, người thì vặt lông, người mổ gà giúp gia đình ông.

Ấm áp tình làng nghĩa xóm: Chủ trang trại khóc ròng nhìn 4000 con gà chết ngộp vì mưa lũ, bà con lối xóm chung tay giúp đỡ - Ảnh 3
Từ già đến trẻ, gái trai tập trung lại, người đun nước, người vặt lông, người mổ gà giúp gia đình anh Thế. Ảnh: Infonet

Thông tin với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài - ông Nguyễn Khánh Dương cho biết, mưa lớn trong 2 ngày vừa qua đã làm một số nơi trên địa bàn bị ngập lụt, giao thông chia cắt.

“Nước lũ dâng nhanh tối ngày hôm qua (29/9) đã nhấn chìm trang trại gà gần 4.000 con của gia đình anh Thế. Chỉ sau một đêm, hàng nghìn con gà sắp đến ngày xuất chuồng chết sạch, kéo theo là bao tâm huyết, tiền bạc của gia đình đổ sông đổ bể.

Số gà chết cùng lúc quá nhiều, không xử lý kịp, chính quyền đã dùng loa phát thanh nhờ người dân đưa tới nhà văn hoá xóm để sơ chế. Toàn bộ số gà chết nói trên sẽ được nhập cho các sở thú trên địa bàn huyện”, ông Dương chia sẻ.

Không chỉ hộ gia đình anh Thế chịu thiệt hại, tại xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu), nước lũ cuồn cuộn đổ về 2 ngày qua cũng khiến gia đình chị Hồ Thị M. (trú xóm 3A) rơi vào cảnh tay trắng.

Theo chị M., cách đây vài tuần, gia đình chị mới đầu tư 50 triệu đồng mua 2.500 con gà giống về nuôi phục vụ dịp Tết Nguyên đán. 

Thế nhưng, chỉ sau một đêm mưa lũ, toàn bộ đàn gà của gia đình chị M. cũng bị nước lũ nhấn chìm, chết sạch.

Ấm áp tình làng nghĩa xóm: Chủ trang trại khóc ròng nhìn 4000 con gà chết ngộp vì mưa lũ, bà con lối xóm chung tay giúp đỡ - Ảnh 4
Đàn gà 2.500 con của chị M. chết sạch trong đêm. Ảnh: VietNamNet

Câu chuyện nước lũ lớn và lên nhanh cũng được nhiều người dân Nghệ An xác nhận. Dù chưa có thống kê cuối cùng, nhưng theo người dân có nhiều người bị thiệt hại nặng nề. Hộ ông Đàm Minh Báu (ở xóm 8, xã Quỳnh Giang) cũng rơi vào cảnh mất trắng đàn gà vì nước lũ lên quá nhanh. Người dân kể, đêm ngày 28/9, dù trời có mưa to nhưng ở trại gà của ông Báu không có hiện tượng ngập nước.

Khoảng 5h sáng hôm sau (29/9), ông đi xuống trại thì thấy dọc đường đã ngập băng, vội vàng chạy xuống trại thì khoảng 300 con gà đẻ trứng đã chết trong nước. Con cháu, hàng xóm phải hỗ trợ đưa xác gà đi tiêu huỷ.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 30-9, đợt mưa lũ đã làm 6 người chết, 1 người mất tích. Ngoài ra, có hơn 66.000 con gia súc, gia cầm của người dân bị chết, cuốn trôi.

Miền Trung đối mặt mưa lớn phức tạp sau bão NORU, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất

Miền Trung đối mặt mưa lớn phức tạp sau bão NORU, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Vùng mưa sau đó sẽ mở rộng ra cả Bắc Bộ.

Xem thêm
Từ khóa:   mưa lũ miền Trung Nghệ An trại gà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?