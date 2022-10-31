Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm

Nhịp sống trẻ 31/10/2022 11:06

Cô gái 22 tuổi ở Nha Trang nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ thân hình gợi cảm, vóc dáng đẹp miền chê cùng với đó là cái tên lạ gây thắc mắc cho nhiều người.

Trương Thị Mụi (sinh năm 2000) là hot girl trong giới KOL mới nổi thời gian gần đây. Mỹ nhân 9X có biệt danh là Xí Mụi. Cái tên đặc biệt này do mẹ đặt cho hot girl. Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, cá tính và cái tên khá lạ. Cô cũng "gieo thương nhớ" trong những khoảnh khắc khoe nét gợi cảm của thiếu nữ xuân thì.

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 1
Hot girl Trương Thị Mụi (biệt danh Xí Mụi) gây chú ý vì cái tên lạ. Ảnh: Internet

Chia sẻ về tên của mình, Xí Mụi cho biết: "Thật ra tên của em bắt nguồn từ việc mẹ em rất thích xí muội, nói lái đi là xí mụi nên đã đặt tên em như thế. Việc có tên lạ khiến em được mọi người dành sự chú ý nhiều hơn. Em cũng không cảm thấy ngại ngùng gì với tên Mụi, vì đó là tình cảm, yêu thương của mẹ dành cho em".

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 2

Xí Mụi theo học ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Nha Trang. Hot girl 9X bộc bạch rằng cô lựa chọn theo đuổi ngành học hiện tại bởi niềm đam mê với kinh doanh và mong muốn được bứt phá bản thân để thành công hơn. Trong mọi vấn đề cuộc sống, nữ sinh đều nhìn nhận, giải quyết đa chiều và suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định. 

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 3

Ở ngoài đời, cô gái quê Nha Trang - Khánh Hòa có gu mặc gợi cảm, tôn dáng tối đa. Trương Mụi sở hữu thân hình vạn người ao ước với chiều cao khá lý tưởng - 1m68 và số đo ba vòng: 87-61-89 (cm). Nhiều lần, cô nàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi diện bikini, khoe khéo thể hình đẹp. 

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 4
Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 5
Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 6
Xí Mụi chuộng phong cách gợi cảm, khoe triệt để lợi thế hình thể. Ảnh: Internet

Trước ý kiến "Gái ngoan không ăn mặc gợi cảm mà kín cổng cao tường", cô gái trẻ từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Em nghĩ quan điểm này không đánh giá toàn diện được tính cách của một người. Xã hội ngày càng phát triển nên mọi người cũng cởi mở, thoải mái hơn trong cách ăn mặc.

Tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ nhìn cách ăn mặc mà đánh giá tính cách người khác. Chúng ta đừng vì vẻ bề ngoài mà nói rằng người đó tốt hay xấu, hay chỉ vì họ chuộng phong cách gợi cảm mà nghĩ họ không đàng hoàng. Đó cũng chỉ là sở thích của từng người thôi".

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 7

Quan điểm sống của cô gái 2K là: "Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép". Khi nhìn nhận cuộc sống với thái độ lạc quan thì mọi thứ cũng tự khắc nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nụ cười chính là "liều thuốc bổ" chữa lành những nỗi buồn, thất vọng để tìm thấy hướng đi mới cho bản thân. 

Hot girl Nha Trang đi đến đâu gây chú ý đến đó vì cái tên lạ, 'gây mê' bao người với body gợi cảm - Ảnh 8

Hot girl 2k còn được ngưỡng mộ nhờ làn da trắng phát sáng. Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, Xí Mụi cho biết để có được làn da khỏe sáng mịn, cô chú trọng đến việc làm sạch, cấp ẩm và chọn sản phẩm phù hợp chứ không skincare theo trào lưu. Còn để giữ vóc dáng khỏe khoắn người đẹp ăn uống điều độ, kết hợp với tập luyện thể dục ngay tại nhà. Ngoài ra, Xí Mụi cũng cho rằng giữ tâm trạng vui vẻ cũng là cách để giữ nét tươi trẻ thanh xuân.

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Từ khóa:   hot girl Trương Thị Mụi mạng xã hội

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