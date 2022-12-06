Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao?

Nhịp sống trẻ 06/12/2022 16:21

Sau khi sinh con thứ 2, hotgirl Joyce Phạm đã quyết định tân trang nhan sắc để cô tự tin hơn. Trước đó, người đẹp từng đụng chạm "dao kéo" để "nâng cấp" vòng một.

Trong giới rich kid Việt Nam, Joyce Phạm đã là cái tên quá quen thuộc với cuộc sống xa hoa, giàu sang. Cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng người chồng điển trai và 2 nhóc tì xinh xắn. 

Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 1

Tuy nhiên, dù đã có cuộc sống mà nhiều người mơ ước nhưng đối với Joyce Phạm, cô vẫn luôn khát khao có được sự hoàn hảo hơn về mặt ngoại hình. Trong thời gian gần đây, cô liên tục bỏ ra số tiền lớn để có thể có được vẻ ngoài xinh đẹp hơn.

Cách đây gần 1 tháng, hot mom Sài thành còn làm bao người bất ngờ khi công khai quá trình thẩm mỹ của bản thân. Cô tiết lộ đã nhấn mí, làm mũi để tự tin hơn. Không chỉ phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt, để có thân hình hoàn hảo hơn, rich kid sinh năm 1999 này cũng từng đụng chạm "dao kéo" để "nâng cấp" vòng một.

Trước đó, cô đã chi khoảng 90 triệu đồng để phẫu thuật vòng một sau khi sinh quý tử đầu lòng. Joyce Phạm từng khá tự ti với vòng một chảy xệ nên đã tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định thẩm mỹ. Thủ thuật này được cô thực hiện sau khoảng một năm sinh con.

Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 2
Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 3
Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 4

Trong khoảng thời gian 3 tháng sau khi nâng ngực, cô không dám bế con nhiều vì sợ ảnh hưởng đến vết phẫu thuật. Bên cạnh đó, cô cũng có chế độ ăn uống quy củ nguyên tắc để vừa đảm bảo việc cho con bú, vừa không ảnh hưởng thẩm mỹ của vòng một. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Joyce Phạm có vòng một căng tròn quyến rũ trong lần mang thai thứ hai.

Gần đây, Joyce Phạm cũng tiết lộ sẽ chuẩn bị đi làm răng. Sau nhiều lần thực hiện những cuộc trùng tu nhan sắc từ mặt cho đến thân hình, cô đã tự tin khoe vóc dáng với những trang phục gợi cảm. Dù có vẻ ngoài khác lạ hơn so với trước nhưng cô vẫn nhận về nhiều lời khen cho sự thay đổi này. Nhiều người khen ngợi cô trông sắc nét, rạng rỡ hơn so với nét đẹp ngây thơ hồi trước.

Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 5

Chia sẻ về lí do thẩm mỹ, Joyce Phạm cho rằng, cô cũng đã trải qua 2 lần sinh nở rồi, nhan sắc cũng sẽ không còn xinh đẹp hay trẻ trung như thời còn là gái 18 chưa chồng chưa con. Cô thẩm mỹ vì chính cô để cảm thấy hạnh phúc hơn. Thêm vào đó, phẫu thuật thẩm mỹ giờ cũng là chuyện quá bình thường và mẹ bỉm nhận ra đã đến lúc được nâng cấp, làm đẹp lên. 

Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 6
Con gái đại gia Minh Nhựa phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không nhận ra, nhan sắc sau 1 tháng 'dao kéo' ra sao? - Ảnh 7

Mới đây, bà mẹ 2 con còn gây chú ý khi hiếm hoi khoe cận mặt mộc xịn sò, ai xem cũng không khỏi ngưỡng mộ. Không có sự trợ giúp của mỹ phẩm, làn da Joyce Phạm vẫn khá ổn, mịn màng và căng bóng chẳng khác gì da em bé. Con gái Minh Nhựa còn tự tin tới độ không ngại thực hiện những pha zoom cận. Tone da rạng rỡ, trắng hồng cũng là điểm cộng giúp bà mẹ 2 con thêm phần thu hút. 

Joyce Phạm sinh năm 1999, là con gái cả của Minh Nhựa và người vợ đầu tiên tên Phương Thúy. Hotgirl 9X kết hôn khi vừa tròn 20 tuổi và sau đó không lâu đã sinh quý tử đầu lòng. Sau sinh con đầu chưa được bao lâu, Joyce Phạm tiếp tục sinh con gái.

 

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