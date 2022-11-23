Hotgirl Trang Nemo bị tố lấy đồ người khác đi từ thiện làm màu gây xôn xao

Cũng liên quan đến việc thiện nguyện, tối muộn hôm qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài tố liên quan đến Trang Nemo.

Dạo gần đây Trang Nemo rất tích cực làm từ thiện. Mới nhất, hot girl bán hàng online khoe đi làm từ thiện tại một ngôi chùa có tiếng trên địa bàn TP. HCM.

"Lướt TikTok mà buồn cười quá, chiều nay mưa gió tầm tã nhưng em cùng nhân viên mang bánh kẹo, sữa do vợ chồng em chuẩn bị từ mấy ngày trước, rồi đi taxi đến tặng cho các bé ở chùa K.

Tài khoản này cho hay, hot girl bán hàng online tự tiện lấy kẹo và vật phẩm của mình mang đi công quả tại chùa để quay clip làm màu, đánh bóng tên tuổi.

Khi đến nơi em cũng tránh phô trương, sợ ảnh hưởng đến cơm chiều của mấy bạn nhỏ nên đã đem quà vào kho cho sư thầy quản và không vào bên trong để trao tận tay cho từng bé.

Thế mà chị đẹp Trang Nemo lấy số đồ đó, đem ra phát tỉnh bơ rồi còn được lên tin tức đi chùa làm từ thiện, nhìn buồn cười ghê.

Chị giàu quá, tự mua mà phát đi nhé. Từ thiện xuất phát từ tâm chứ không phải là 'có tiếng mà không có miếng'", trích nguyên bài viết người này. Bài đăng lập tức nhận về sự quan tâm lớn.

Khi sự việc đang gây xôn xao, ngay trong đêm Trang Nemo đã trực tiếp lên tiếng. Cô tâm sự, định giữ im lặng nhưng do sự việc xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm, buộc cô không thể ngồi yên.

Cô viết: "Cũng khuya rồi, lại tiếp tục làm phiền mọi người nữa. Lúc nãy bạn Trang có gửi cho Trang bài viết hiểu lầm về việc Trang đi từ thiện chiều nay.

Người này nói Trang lấy quà của người khác phát để đánh bóng tên tuổi. Lẽ ra Trang không định nói nhưng trong thời điểm này quá nhạy cảm nên bắt buộc Trang phải lên tiếng làm rõ vấn đề.

Các bạn có thể xem clip phía dưới. Đối với Trang từ thiện là hoan hỉ, các bạn người thương kẻ ghét, không tránh khỏi. Ai hiểu Trang thì Trang xin cảm ơn còn không yêu thì Trang cũng không biết làm gì.

Nếu các bạn đã từng theo dõi Trang sẽ thấy Trang cũng đã làm từ thiện khá lâu rồi. Các bạn nghĩ Trang làm màu cũng không sao hết!

Sau này có gì bạn cứ gọi điện cho mình luôn, chứ viết lên như thế trong thời gian này thì tội cho mình quá. Sau này hữu duyên mình sẽ đi thiện cùng nhé".

Ở phần clip đăng tải, Trang Nemo có show toàn bộ việc trao đổi, mua bán với người bán hàng.

Phía người bán cũng lên tiếng xác nhận, Trang Nemo mua hàng ở nhà mình. Tổng số tiền trong lần từ thiện là hơn 12 triệu đồng.

Trang Nemo (Nguyễn Xuân Hương Trang) sinh năm 1992, nổi lên như một hot girl bán hàng đình đám mạng xã hội nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng, tài ăn nói thu hút. Bên cạnh đó, hiện tượng mạng này còn liên tục gây chú ý bởi loạt thị phi, ồn ào.

Vào tháng 1/2022, Trang Nemo vướng vào cuộc ẩu đả với Trần My, thu hút sự quan tâm của dư luận. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn. Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang Nemo và đồng phạm.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16/11, đại diện Viện KSND Q.1 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; đề nghị bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù. Theo cáo trạng, cả 5 bị cáo bị truy tố theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng - 2 năm. Và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong phiên tòa chiều 22/11, TAND Q.1 (TP.HCM) quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến bị cáo Trang Nemo và 4 bị cáo đồng phạm. Trước khi ra về, Trang Nemo tiến đến ôm, xin lỗi người bị hại trong vụ án