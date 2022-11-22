Hoa hậu Bảo Ngọc giãi bày khi bị chỉ trích trang điểm quá đậm để đi từ thiện

Hậu trường 22/11/2022 16:48

Trước những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng.

Hậu đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ. Sau khi trở về nước, cô tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, san sẻ khó khăn vói những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên mới đây, Bảo Ngọc vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng về việc lớp trang điểm có phần đậm và không phù hợp khi đi thiện nguyện. 

Hoa hậu Bảo Ngọc giãi bày khi bị chỉ trích trang điểm quá đậm để đi từ thiện - Ảnh 1
Hoa hậu Bảo Ngọc giãi bày khi bị chỉ trích trang điểm quá đậm để đi từ thiện - Ảnh 2
Bảo Ngọc gây tranh cãi vì trang điểm đậm khi đi làm từ thiện. Ảnh: FBNV

Giãi bày lý do, Hoa hậu Liên lục địa 2022 đăng tải một đoạn clip cho biết, trước khi đến địa điểm làm từ thiện, cô phải tham gia nhiều hoạt động khác và không có thời gian để đổi sang kiểu trang điểm khác phù hợp hơn với hoàn cảnh.

"Khi đi từ thiện, tôi luôn muốn giản dị, gần gũi hết mức có thể. Tuy nhiên do lịch trình dày đặc nên nhiều khi thời gian không cho phép tôi thay đổi trang phục và kiểu trang điểm. Trong lần này, tôi phải đi quay ở rất nhiều nơi nên phải tranh thủ tới thăm các em bé ở trung tâm. Đó là lý do tôi không thể thay đổi quần áo hay tẩy trang. Hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và luôn nhìn vào những điều tích cực", nàng hậu tâm sự.

Những chia sẻ của Bảo Ngọc đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy thương cho nàng hậu và mong rằng, những người xung quanh nên bớt khắt khe với cô, tránh gây ra những thị phi không đáng có. 

Hoa hậu Bảo Ngọc giãi bày khi bị chỉ trích trang điểm quá đậm để đi từ thiện - Ảnh 3

Cách đây ít hôm, người đẹp 9X vừa có chuyến về thăm quê hương Cần Thơ. Tại đây, cô có các hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, giao lưu sinh viên Đại học Cần Thơ,... và nhận được sự đón nhận của người dân địa phương. 

Trước đó, khi chia sẻ với về lý do dù đăng quang cuộc thi sắc đẹp lớn nhưng không ở lại nước ngoài hoạt động mà nhanh chóng về nước, nàng hậu sinh năm 2001 bày tỏ: "Nếu ai có thắc mắc tại sao giờ này Bảo Ngọc vẫn chưa đi nước ngoài thì cả mình và cả bên Miss Intercontinental cũng thống nhất là dù gì cũng đã lỡ về rồi nên trong thời gian này mình xem như là một khoảng thời gian chuẩn bị để có thể làm tốt hơn cho cái hành trình dự kiến bắt đầu cho năm sau.

Vì năm nay ngoài việc Bảo Ngọc có làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, đi sự kiện bên SV và đồng thời là quyền lợi của Top 3 vẫn còn tồn đọng".

Hoa hậu Bảo Ngọc giãi bày khi bị chỉ trích trang điểm quá đậm để đi từ thiện - Ảnh 4

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ. Người đẹp từng lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020 và Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Với kinh nghiệm tại 2 cuộc thi, cô đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022 tại Ai Cập. 

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