Xét xử hot girl Trang Nemo và đồng phạm: Bị cáo nói lời sau cùng, gửi lời xin lỗi vì hành vi côn đồ

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Trang Nemo gửi lời xin lỗi chân thành tới chị Khanh và mong bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình.

Ngày 16/11, TAND quận 1 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, còn gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam (cùng là nhân viên cửa hàng) về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Thông tin từ Zing cho biết, hơn 11h, là người đầu tiên được nói lời sau cùng, bị cáo Trang gửi lời xin lỗi đến chị Khanh và HĐXX. "Tôi có con nhỏ, là trụ cột gia đình, có nhiều nhân viên cũng là trụ cột gia đình, vì bảo vệ tôi mà họ đã vi phạm pháp luật. Mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để tôi sớm quay về với gia đình, có điều kiện lo cho nhân viên vì sắp đến Tết rồi", Trang trình bày. Các bị cáo khác xin lỗi chị Phạm Lệ Khanh, xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trang Nemo tại phiên toà. Ảnh: VTC 5 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VietNamNet Không chấp nhận lời xin lỗi từ Trang “Nemo”, chị Phạm Lệ Khanh đề nghị tuyên phạt các bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chị Khanh đề nghị khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với các bị cáo do hành vi hành hung chị. Theo thông tin từ VietNamNet cho biết thêm, trong phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trang “Nemo” từ 6-12 tháng tù giam. Các đồng phạm khác cũng bị đề nghị từ 9-18 tháng tù. Theo truy tố, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online, Trang cho rằng, Trần My sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của Trang để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng giá rẻ. Từ đó, hai bên xảy ra tranh chấp và hẹn gặp nhau để giải quyết. Khoảng 14h45 ngày 16/1, chị Trần Nguyễn Trà My đi cùng bạn là chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng thời trang Trang Nemo và có lời giải thích, xin lỗi. Tuy nhiên, khi chị Khanh có nói đỡ lời cho Trần My thì xảy ra cự cãi với Trang "Nemo". Tại đây, chị Khanh bị các nhân viên của Trang, cả nam và nữ lao vào đánh hội đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xet-xu-hot-girl-trang-nemo-va-dong-pham-bi-cao-noi-loi-sau-cung-gui-loi-xin-loi-vi-hanh-vi-con-do-525475.html