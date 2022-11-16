Diễn biến MỚI vụ bé gái 17 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đập dã man đến tử vong: Công an Q.7 chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM

Tin nóng 16/11/2022 09:44

Làm việc với cơ quan công an, bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng khai nhận đã nhiều lần bạo hành dã man khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi bị hành hạ, đánh đập đến tử vong tại nhà trọ có địa chỉ trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ (Q.7, TP.HCM), ngày 16/11, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 15/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra vụ bé gái 17 tháng tử vong nghi do bạo hành.

Diễn biến MỚI vụ bé gái 17 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đập dã man đến tử vong: Công an Q.7 chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM - Ảnh 1
Lối vào căn phòng trọ nơi bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng bạo hành dẫn đến cái chết của bé H. Ảnh: TPO

Theo thông tin từ Zing cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu Phượng khai nhận trông giữ cháu T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái ông ông Trương Hoàng Đức) với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc, nên Phượng bực bội cộng thêm việc ông Đức không trả tiền công đúng hẹn. Do đó, người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé gái.

Từ ngày 31/10 đến 5/11, cháu H. quấy khóc, thì bị Phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần. Có lần, Phượng còn dùng bình sữa gõ vào đầu bé Hân.

Riêng Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh cháu H. có can ngăn. Cách đây khoảng 3 tuần, Hữu có đánh vào đùi cháu bé do nạn nhân không chịu ăn.

Trước những lời khai và bằng chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Phượng và làm rõ hành vi của Hữu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/11/2022, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tố giác của anh Trương Hoàng Đức (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) tố giác Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, thường trú ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; Nơi ở hiện tại là phòng trọ số 20 - nhà trọ số 69/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) có hành vi bạo hành gây ra cái chết của con gái anh là bé T.G.H (sinh ngày 6/6/2021).

Theo anh Đức, do vợ chồng anh đã ly hôn và anh nhận nuôi cả hai con (con lớn 3 tuổi và con nhỏ 17 tháng tuổi). Do phải chạy xe ôm công nghệ nên anh Đức phải gửi con lớn cho bà nội nuôi dưỡng, còn con nhỏ phải tìm bảo mẫu chăm sóc.

Qua mạng xã hội, anh biết Nguyễn Ngọc Phượng nhận trông giữ trẻ em qua đêm ngay tại phòng trọ. Ngày 25/9/2022, anh Đức đưa con gái của mình là bé H đến giao cho Phượng nhờ trông giữ với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng /tháng.

Đến khoảng 22h ngày 6/11, anh Đức nhận được điện thoại của Phượng báo tin bé Gia Hân bị bệnh phải đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Khi anh Đức chạy vào Bệnh viện thì thấy bé H. toàn thân tím tái, hôn mê; trên người có nhiều vết bầm tím. Anh Đức nghi ngờ bé H. bị người giữ trẻ đánh đập, nên đã đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7 trình báo vụ việc và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận xác minh làm rõ.

Đến 7h10, ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Thông tin MỚI vụ ôtô biển số xanh tông chết nữ sinh: Tạm giữ 2 người để điều tra, làm rõ nguồn gốc chiếc xe biển xanh

Thông tin MỚI vụ ôtô biển số xanh tông chết nữ sinh: Tạm giữ 2 người để điều tra, làm rõ nguồn gốc chiếc xe biển xanh

Thanh niên lái xe biển xanh tông chết thiếu nữ ở TP Phú Quốc vi phạm nồng độ cồn. Người cho mượn xe cũng không phải là chủ phương tiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bé gái 17 tháng tuổi bị bạo hành bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 6 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào