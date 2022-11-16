Trước đó, vào ngày 15/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra vụ bé gái 17 tháng tử vong nghi do bạo hành.

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi bị hành hạ, đánh đập đến tử vong tại nhà trọ có địa chỉ trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ (Q.7, TP.HCM), ngày 16/11, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc, nên Phượng bực bội cộng thêm việc ông Đức không trả tiền công đúng hẹn. Do đó, người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé gái.

Theo thông tin từ Zing cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu Phượng khai nhận trông giữ cháu T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái ông ông Trương Hoàng Đức) với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 31/10 đến 5/11, cháu H. quấy khóc, thì bị Phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần. Có lần, Phượng còn dùng bình sữa gõ vào đầu bé Hân.

Riêng Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh cháu H. có can ngăn. Cách đây khoảng 3 tuần, Hữu có đánh vào đùi cháu bé do nạn nhân không chịu ăn.

Trước những lời khai và bằng chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Phượng và làm rõ hành vi của Hữu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 7/11/2022, Công an phường Phú Mỹ tiếp nhận tố giác của anh Trương Hoàng Đức (ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) tố giác Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, thường trú ấp 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước; Nơi ở hiện tại là phòng trọ số 20 - nhà trọ số 69/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) có hành vi bạo hành gây ra cái chết của con gái anh là bé T.G.H (sinh ngày 6/6/2021).

Theo anh Đức, do vợ chồng anh đã ly hôn và anh nhận nuôi cả hai con (con lớn 3 tuổi và con nhỏ 17 tháng tuổi). Do phải chạy xe ôm công nghệ nên anh Đức phải gửi con lớn cho bà nội nuôi dưỡng, còn con nhỏ phải tìm bảo mẫu chăm sóc.

Qua mạng xã hội, anh biết Nguyễn Ngọc Phượng nhận trông giữ trẻ em qua đêm ngay tại phòng trọ. Ngày 25/9/2022, anh Đức đưa con gái của mình là bé H đến giao cho Phượng nhờ trông giữ với giá thỏa thuận là 5 triệu đồng /tháng.

Đến khoảng 22h ngày 6/11, anh Đức nhận được điện thoại của Phượng báo tin bé Gia Hân bị bệnh phải đưa vào Bệnh viện quận 7 cấp cứu và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Khi anh Đức chạy vào Bệnh viện thì thấy bé H. toàn thân tím tái, hôn mê; trên người có nhiều vết bầm tím. Anh Đức nghi ngờ bé H. bị người giữ trẻ đánh đập, nên đã đến Công an phường Phú Mỹ, quận 7 trình báo vụ việc và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận xác minh làm rõ.

Đến 7h10, ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.