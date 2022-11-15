Sau gần 14 giờ truy lùng, lực lượng cảnh sát đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng sớm nay, 15/11, theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân Dân, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Đó là Phạm Đức Anh (SN 1989), trú xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; tạm trú phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đối tượng bị bắt giữ vào khoảng 3h45’ ngày 15/11 tại TP Phổ Yên, nơi đối tượng sinh sống.

Đối tượng Phạm Đức Anh mang teo một vật giống súng rồi vào cướp ngân hàng ở Thái Nguyên. Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing cho biết, vào khoảng 14h chiều ngày 14/11, tại địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng. Nghi phạm là nam giới, bịt kín mặt, cầm vật giống súng quân dụng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Lãnh đạo phường Phố Cò cho biết kẻ gây án đã cướp gần 700 triệu đồng.

Khi xông vào ngân hàng, nghi phạm mặc quần áo dài, đội mũ len kín mặt, áo khoác có in hình con gà trên ngực trái, đi xe máy màu trắng.

Sau khi lấy tiền, người đàn ông chạy trốn bằng xe máy. Các nhân viên nhân cơ hội hô hoán, nhưng bảo vệ và một số nam nhân viên đuổi theo không kịp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương phối hợp Công an TP Sông Công và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

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