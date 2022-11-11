Người đàn ông ra tay dã man, cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của người nữ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, người đàn ông xuất hiện trong clip có hành vi đánh chết một phụ nữ trong nhà nghỉ ở Cà Mau đã bị công an bắt giữ.

Vụ việc xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau. Người đàn ông được xác định là N.V.X (58 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau).

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, X. nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại cảnh người đàn ông dùng cây gỗ liên tục đánh dã man vào người phụ nữ. Ảnh: PLO

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu của người nữ. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.

Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân tử vong. Mặc dù khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì được báo động đỏ", một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho biết, bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.

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