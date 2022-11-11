HĐXX đã ấn định thời gian mở phiên xử vụ bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành tới chết.

Ngày 11/11, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, TAND TP.HCM đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết sau thời gian thụ lý lại. HĐXX ấn định ngày 25/11 sẽ mở phiên xử, chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, phó chánh Toà Gia đình và người chưa thành niên. HĐXX sẽ gồm 5 thành viên, ngoài chủ toạ còn có một nữ thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. HĐXX triệu tập các giám định viên, bốn luật sư bảo vệ cho bị hại, ba luật sư bào chữa cho hai bị cáo và năm người làm chứng.

Trước đó, sau khi có kết luận điều tra bổ sung, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (ba cháu N.T.V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí cho biết, cuối tháng 7, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo đó, tòa yêu cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại (bé gái N.T.V.A., SN 2013) đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định. Ngày 7/9, Phân Viện khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung yêu cầu. Lý do: Hồ sơ bệnh án của bị hại tại bệnh viện không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên. Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé N.T.V.A). Ảnh: PLO Theo hồ sơ vụ án, bé N.T.V.A. là con gái của Thái và chị N.T.H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A. cũng sống chung với cha và Quỳnh Trang. Tháng 10/2021, Trang không có việc làm nên kèm bé A. học online tại nhà. Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học… Đỉnh điểm ngày 22/12/2021, Trang tra tấn, hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến bé gái bất tỉnh. Thấy vậy, Trang gọi điện cho Thái. Khi về nhà, Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê liền sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra.

Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bảo mẫu bạo hành Bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong. Nghi có dấu hiệu bạo hành, công an đã vào cuộc điều tra.

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