Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến chết

Xã hội 08/11/2022 12:19

VKS vẫn truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác, Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu bé) tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Ngày 8/11, theo thông tin báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, TAND TP.HCM đã tiếp nhận lại hồ sơ vụ án bé gái 8 tuổi ở Bình Thạnh bị bạo hành đến chết. Vụ án đang được thẩm phán thụ lý nghiên cứu hồ sơ và chưa đưa ra quyết định về ngày mở phiên xử.

Sau khi có kết luận điều tra bổ sung, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác; Nguyễn Kim Trung Thái (ba cháu NTVA) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên xử tháng 7 sau phiên xử. Ảnh: PLO

 

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Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại tòa. Ảnh: PNO

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra bổ sung việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bị hại N.T.V.A đối với các thương tích gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021 theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Ngày 26/8, Cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân viện Khoa học Hình sự tại TP Hồ Chí Minh giám định. Tuy nhiên, ngày 7/9, Phân viện Khoa học Hình sự trả lời từ chối thực hiện giám định theo nội dung trên. Lý do là vì hồ sơ bệnh án của bị hại N.T.V.A không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Tại phiên xử cuối tháng 7, Toà Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) quyết định hoãn phiên xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

HĐXX nhận được các đề nghị của hai luật sư về việc xác định tỉ lệ thương tích của bị hại. Đồng thời, xác định bị cáo Thái là đồng phạm giết người của bị cáo Trang.

Tòa nhận thấy việc xác định các thương tích tổn hại sức khỏe của bị hại vào các ngày trước khi mất là cần thiết nên hoãn phiên xử để điều tra bổ sung. Về việc xác định bị cáo Thái có phải đồng phạm của Trang về tội giết người hay không thì phải chờ kết luận điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, cháu N.T.V.A. (sinh năm 2013) là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, Thái và chị Hạnh ly hôn. Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A..

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đến chung sống như vợ chồng với Thái tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl. Cháu A. cũng ở cùng với Thái và Trang từ thời điểm này.

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A..

Trong quá trình sống chung, từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang rất nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó...

Thái nhiều lần nhìn trực tiếp và chứng kiến Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn, mà còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ cháu A..

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến tử vong: Vì sao không truy tố người cha đồng phạm tội 'giết người'?

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến tử vong: Vì sao không truy tố người cha đồng phạm tội 'giết người'?

Kết luận điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết, đã giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố người cha về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”.

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