Vụ bé trai ở Đà Lạt bị cha ruột bạo hành, bắt sủa tiếng chó: Người cha mất nhân tính phải đối diện với khung hình phạt nào?

Xã hội 21/10/2022 19:23

Vụ việc người cha tra tấn con trai 10 tuổi như thời trung cổ ở Đà Lạt tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Sáng 21/10, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự "Luân chùa", ngụ chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em.

Vụ bé trai ở Đà Lạt bị cha ruột bạo hành, bắt sủa tiếng chó: Người cha mất nhân tính phải đối diện với khung hình phạt nào? - Ảnh 1
Nguyễn Thành Luân đã bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, khoảng 21 giờ 30 ngày 19/10, sau khi đi nhậu về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm (P.5, TP.Đà Lạt), Luân nghe vợ nói N.A.H (10 tuổi, con trai của Luân) có lấy 100.000 đồng. Nghe vậy, Luân đã dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, mông của cháu H., rồi tháo dây thắt lưng bằng da gập lại đánh nhiều lần vào lưng, mặt của cháu H.

Theo clip người dân quay và camera an ninh trong chung cư ghi lại, Luân còn bắt cháu H. cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh.

Dã man hơn, Luân còn bắt cháu H. sủa tiếng chó. Tiếp đó, Luân bắt cháu H. bò từ căn hộ xuống cầu thang rồi lại bò vào căn hộ. Không dừng lại, Luân lấy dây lưng đã cởi trước đó thắt vào cổ cháu H. rồi kéo cháu từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, kéo xuống tầng trệt, sau đó tiếp tục kéo cháu ra tận ngoài đường. Sự việc có sự chứng kiến của vợ Luân và một số người hàng xóm.

Khi cháu H. bò ra đường thì Luân tiếp tục đá vào người cháu rồi cầm dây lưng lôi ngược cháu lên 2-3 lần, tát vào mặt cháu H., bắt H. bò từ đường lên lại căn hộ.

Vụ bé trai ở Đà Lạt bị cha ruột bạo hành, bắt sủa tiếng chó: Người cha mất nhân tính phải đối diện với khung hình phạt nào? - Ảnh 2
Luân bắt con cởi hết quần áo, rồi lấy dây nịt buộc vào cổ lôi đi. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Zing, Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Hãng Luật Hưng Yên, cho biết dấu hiệu bạo hành của người cha bao gồm những hành động như dùng tay, dây thắt lưng đánh nhiều lần vào người, mặt và mông của cháu H.; bắt con trai cởi hết quần áo và quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh; dùng dây thắt lưng đeo vào cổ dắt cháu H. Bước đầu, có thể thấy đây là hành vi bạo lực trẻ em.

Dựa vào những thông tin ban đầu, có thể nhận định rằng người cha đã vi phạm Khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em 2016: “Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em”.

Tùy theo kết quả xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân, nghi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích và bị phạt tù lên đến 10 năm tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2017.

Bên cạnh đó, người cha cũng có thể chịu chế tài hình sự về tội ngược đãi, hành hạ con cháu và tội và tội hành hạ người khác tại Điều 185 và Điều 140 Bộ luật Hình sự 2017 với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

 

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