Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bảo mẫu bạo hành

Tin nóng 11/11/2022 14:21

Bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong. Nghi có dấu hiệu bạo hành, công an đã vào cuộc điều tra.

Ngày 11/11, theo thông tin từ Zing cho biếtluật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng luật sư Lê Ngô Phương Thanh sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại trong vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bạo hành.

Động thái này được đưa ra khi cha của cháu bé là T.H.Đ. có đơn yêu cầu Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ cho bị hại từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác minh, làm rõ vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thương khi được gửi tại nơi nhận giữ trẻ tư nhân.

Bé gái 17 tháng tuổi trên tên T.G.H, con của anh T.H.Đ. (SN 1985, ngụ Nhà Bè, hành nghề xe ôm công nghệ). Bé H. tử vong trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Diễn biến MỚI nhất vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong nghi do bị bảo mẫu bạo hành - Ảnh 1
Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc bị cảnh sát niêm phong. Ảnh: Zing

Theo trình bày của anh Đ., vợ chồng anh Đ. có 2 người con, con lớn 3 tuổi và bé gái 17 tháng tuổi. Vợ chồng anh Đ. ly hôn, 2 đứa con sống chung với anh Đ.

Mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ, thời gian không cố định nên anh Đ đã gởi cháu lớn cho bà nội trông coi. Còn bé gái, anh Đ. lên mạng tìm kiếm thì biết bà N.N.P., sống trong khu nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7 có giữ trẻ nên ngày 26/9, anh Đ. đem bé H. đến gởi bà N. với giá 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 6/11, anh Đ. đang giao hàng tại quận 12 thì nhận được điện thoại của bà P. thông báo bé H. bị nghẽn thức ăn, đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 7. Khi đến nơi, anh Đ. thấy tình trạng của con gái rất xấu nên chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp.

Nghi con gái bị bạo hành, anh Đ. đã trình báo cơ quan công an.

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