Bà H. khi đến nhà con trai thì phát hiện chị L.T.L.D chết trong tư thế nằm úp trên giường với vết thương ở đầu và nhiều vết máu xung quanh.

Theo nguồn tin từ VTV.News cho biết, tối 24/10, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ giết người xảy ra tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Nạn nhân là chị L.T.L.D (SN 1993) nghi bị bắn vào đầu, tử vong tại chỗ.

Cô gái đã tử vong ngay trong phòng ngủ. Ảnh: VietNamNet

Theo đó, lúc 14h ngày 24/10, Công an xã An Đồng nhận được tin trình báo vụ việc vào khoảng 13h30 cùng ngày, bà H.T.T.H (sinh năm 1961, nơi cư trú: Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng) đến nhà con trai là T.H.H (sinh năm 1985) tại địa chỉ: xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà H.T.T.H phát hiện chị L.T.L.D chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của chị L.T.L.D phát hiện một vết thương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ án mạng là khu vực dân cư mới. T.H.H. từng có một đời vợ và hiện người này có quan hệ tình cảm với nạn nhân D.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm đã nổ súng sát hại nạn nhân D. chính là T.H.H. và nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ súng nói trên là do ghen tuông.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phong-den-nha-con-trai-nguoi-me-bang-hoang-phat-hien-co-gai-tre-chet-trong-phong-ngu-nghi-mau-thuan-tinh-cam-517418.html