Cụ thể, vào gần 21h cùng ngày, tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh), nhiều người phát hiện một nam thanh niên cầm dao đâm đôi nam nữ. Vụ việc khiến các nạn nhận đổ gục, nằm bất động trong nhà và ngoài đường.

Thông tin từ VTC News, đêm 24/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ trên địa bàn.

Theo Công an Nhân dân, đối tượng gây án được xác định là Phan Thanh Hoàng, SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều nhân chứng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này có thể xuất phát từ vấn đề tình cảm. Ngay khi gây án, hung thủ ngồi xuống đợi lực lượng chức năng bắt giữ.

Nạn nhân là chị N.T.B. (SN 2003, bạn gái cũ của Hoàng, trú ở TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và bạn trai của chị B. tên là D.

Hậu quả, chị B. và anh D. bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo các bác sĩ thì hai nạn nhân bị nhiều vết thương, tiên lượng sức khoẻ xấu.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, CBCS Công an TP Bắc Ninh đã đến ngay hiện trường, bắt giữ đối tượng, phối hợp khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Do đối tượng gây án bị thương ở tay nên lực lượng Công an đã đưa đi băng bó, sơ cứu vết thương.

Toàn bộ nội dung những dòng tâm thư trên Facebook của hung thủ trước khi gây án. Ảnh: Chụp màn hình

Bước đầu, Công an Bắc Ninh xác định nguyên nhân vụ án trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa Hoàng và chị B. Hai người này cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng, sau đó yêu nhau. Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị B. chia tay Hoàng và xuống Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị quen và có tình cảm với anh D.

Không chấp nhận người yêu có bạn trai mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. nên hai người nhắn tin qua lại cãi nhau.

Đến tối 24/10, biết chị B. và anh D. đang ở trong quán cắt tóc trên, Hoàng đã xông vào truy sát hai người. Trước khi gây án, Hoàng đã viết “thư tuyệt mệnh” đăng lên facebook.

Hiện, Công an TP Bắc Ninh đang tạm giữ Hoàng để điều tra, làm rõ vụ án.