Bình Dương: Nam thanh niên xông vào nhà trẻ, đòi châm lửa đốt lớp học có hàng chục em

Xã hội 31/10/2022 15:56

Nam thanh niên đến một nhà trẻ rồi bất ngờ đổ xăng, định châm lửa đốt nhưng các cô giáo phát hiện hô hoán kịp thời.

Ngày 31/10, theo thông tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Tân Định, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang làm việc với thanh niên tên Lê Công Q. (25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi thanh niên này định châm lửa đốt lớp mẫu giáo.

Bình Dương: Nam thanh niên xông vào nhà trẻ, đòi châm lửa đốt lớp học có hàng chục em - Ảnh 1
Chai xăng, hộp diêm thu giữ từ Q. Ảnh: Công an TP.HCM

Sáng cùng ngày, Q. đi xe máy tới lớp mẫu giáo - nhóm trẻ trên địa bàn phường Tân Định, TX Bến Cát rồi mang theo chai nhựa chứa xăng đi vào khu lớp học. Sau đó Q. đổ xăng trước thềm nhà trẻ và cầm que diêm dọa đốt.

Phát hiện vụ việc, người trong nhà trẻ đã hô hoán. Nam thanh niên này bỏ que diêm xuống đất rồi đứng im. Thấy vậy, người dân đã bao vây, bắt giữ đối tượng chờ Công an phường Tân Định đến làm việc.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhóm trẻ có khoảng 50 người gồm người lớn và trẻ em. Các cháu và cô giáo trong nhà trẻ an toàn, không ai bị thương.

Bình Dương: Nam thanh niên xông vào nhà trẻ, đòi châm lửa đốt lớp học có hàng chục em - Ảnh 2
Nhà trẻ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

 

Bình Dương: Nam thanh niên xông vào nhà trẻ, đòi châm lửa đốt lớp học có hàng chục em - Ảnh 3
Q. bị khống chế đưa về đồn. Ảnh: Công an TPHCM

Theo lãnh đạo phường Tân Định, đối tượng có biểu hiện tinh thần không tỉnh táo, Q. khai nhận lơ mơ, không rõ ràng, khai do buồn chuyện gia đình nên làm vậy. Kiểm tra kết quả ma tuý âm tính.

Qua xác minh, gia đình cho biết Q không có bệnh tật gì, mà nghi bị... vong theo (?).

Hiện công an phường đang lấy lời khai đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hù dọa đốt nhà trẻ.

 

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