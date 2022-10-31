Thông tin MỚI vụ 3 cô con gái châm lửa đốt mẹ già ở Hưng Yên

Xã hội 31/10/2022 15:06

Theo nguyên nhân ban đầu, 3 người con gái muốn suất đất ngoài đường của người con trai nên đã mua xăng đốt mẹ.

Ngày 31/10, theo thông tin từ Infonet, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ) cho biết: "Vụ mâu thuẫn đất đai, con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương vẫn đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ”.

Ông Hoạch cho biết thêm: "Cơ quan công an chưa lấy lời khai để điều tra, làm rõ về vụ việc. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an huyện Yên Mỹ đã đến khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra”.

4 người bị thương hiện đang được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Hà Nội. Sức khỏe 4 người này đang dần hồi phục, không nguy hiểm đến tính mạng.

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Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, vào trưa 30/10, chỉ huy công an xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ, nhận tin báo trên địa bàn xã xảy ra vụ con gái dùng xăng châm lửa đốt nhà mẹ đẻ khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Ngôi nhà bị phóng hoả trong vụ việc là của bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hoà). Bà Đ. đã mất chồng, bà có 3 người con gái và 1 người con trai.

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Người mẹ bị bỏng nặng đứng thất thần. Ảnh: Infonet

Nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng sáng 30/10 xuất phát từ việc chia đất đai giữa các người con trong gia đình.

Theo lãnh đạo xã Trung Hoà, bà Đ. có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.

Tuy nhiên, vào khoảng 9h30 sáng nay (30/10), 3 người con gái bà Đ. đến nhà mẹ đẻ muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Lúc này, bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia rồi.

"Sau đó, 3 người con gái của bà ấy đã đi mua một can xăng đổ vào nền nhà của mẹ rồi đốt. Sự việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị nhẹ nên ở nhà", Chủ tịch UBND xã Trung Hoà thông tin.

Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân. 

 

 

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