Mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Thảo lên mạng đặt mua khẩu súng bắn đạn cao su, rồi gây thương tích cho cha ruột.

Ngày 30/10, thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, tại cơ quan điều tra, Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) khai do thù hận, ấm ức ông K. (cha ruột của Thảo) lấy vợ sau và gia đình bên nội thường xuyên la mắng, không quan tâm đến Thảo từ nhỏ nên hắn nảy ý định sát hại cả nhà.

Nghi phạm Huỳnh Nguyễn Quang Thảo. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, Thảo đặt mua súng và đạn trên mạng rồi cầm đến nhà ông K. với ý định giết cha, một người bác, hai người cô và một người khác đang sống tại đây. Nhưng khi Thảo vừa bắn ông K. thì bị người dân khống chế và bàn giao cho công an.

Trước đó, thông tin từ Zing cho biết, tối 28/10, người dân sống trên đường số 4, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, nghe nhiều tiếng nổ bên nhà của ông N.Q.K. (58 tuổi). Hàng xóm chạy đến, thì phát hiện Thảo cầm súng bắn cha ruột.

Nhiều người dân hỗ trợ khống chế Thảo và trình báo cơ quan chức năng. Riêng nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Thọ khám nghiệm hiện trường, đưa Thảo về trụ sở lấy lời khai.

Khu vực xảy ra vụ con trai dùng súng bắn cha ruột bị thương. Ảnh: Công An Nhân Dân

Bước đầu, cảnh sát xác định Thảo không sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đang giám định thương tích đối với ông K. để củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật. Nhà chức trách đồng thời xác định Thảo mới từ Mỹ về Việt Nam từ tháng 9.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ đầu đạn cao su và khẩu súng Thảo dùng gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

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