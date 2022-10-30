Lời khai bất ngờ của người con từ Mỹ về, dùng súng bắn cha ruột ở TP.HCM

Xã hội 30/10/2022 14:58

Mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Thảo lên mạng đặt mua khẩu súng bắn đạn cao su, rồi gây thương tích cho cha ruột.

Ngày 30/10, thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, tại cơ quan điều tra, Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) khai do thù hận, ấm ức ông K. (cha ruột của Thảo) lấy vợ sau và gia đình bên nội thường xuyên la mắng, không quan tâm đến Thảo từ nhỏ nên hắn nảy ý định sát hại cả nhà.

Lời khai bất ngờ của người con từ Mỹ về, dùng súng bắn cha ruột ở TP.HCM - Ảnh 1
Nghi phạm Huỳnh Nguyễn Quang Thảo. Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, Thảo đặt mua súng và đạn trên mạng rồi cầm đến nhà ông K. với ý định giết cha, một người bác, hai người cô và một người khác đang sống tại đây. Nhưng khi Thảo vừa bắn ông K. thì bị người dân khống chế và bàn giao cho công an.

Trước đó, thông tin từ Zing cho biết, tối 28/10, người dân sống trên đường số 4, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, nghe nhiều tiếng nổ bên nhà của ông N.Q.K. (58 tuổi). Hàng xóm chạy đến, thì phát hiện Thảo cầm súng bắn cha ruột.

Nhiều người dân hỗ trợ khống chế Thảo và trình báo cơ quan chức năng. Riêng nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Thọ khám nghiệm hiện trường, đưa Thảo về trụ sở lấy lời khai.

Lời khai bất ngờ của người con từ Mỹ về, dùng súng bắn cha ruột ở TP.HCM - Ảnh 2
Khu vực xảy ra vụ con trai dùng súng bắn cha ruột bị thương. Ảnh: Công An Nhân Dân

Bước đầu, cảnh sát xác định Thảo không sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đang giám định thương tích đối với ông K. để củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật. Nhà chức trách đồng thời xác định Thảo mới từ Mỹ về Việt Nam từ tháng 9. 

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ đầu đạn cao su và khẩu súng Thảo dùng gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

 

 

Nguyên nhân ban đầu vụ 'xe điên' Mazda 6 tông liên hoàn nhiều người đang chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu vụ 'xe điên' Mazda 6 tông liên hoàn nhiều người đang chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Sau khi tông liên tiếp xe đang đứng đợi đèn đỏ, Mazda 6 nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   dùng súng bắn cha ruột con bắn cha ở TP.HCM nổ súng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?