Nguyên nhân ban đầu vụ 'xe điên' Mazda 6 tông liên hoàn nhiều người đang chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Sau khi tông liên tiếp xe đang đứng đợi đèn đỏ, Mazda 6 nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (Hà Nội).

Ngày 26/10, theo thông tin từ Tạp chí Giao Thông cho biết, vụ tai nạn xe ô tô lật ngửa 4 bánh tại ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, quận Ba Đình (TP Hà Nội) khiến 3 người bị thương. Các nạn nhân đều được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chiếc xe ô tô Mazda lật ngửa, nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai sau vụ va chạm. Ảnh: Dân Trí

Hiện trường vụ việc cũng được điều tra bước đầu xác định lỗi do xe ô tô Mazda biển kiểm soát 30H - 206.xx màu trắng không làm chủ tốc độ gây ra.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, khoảng 23h ngày 25/10, ô tô Mazda 6 màu trắng, biển kiểm soát 30H 206.XX, đi từ hướng Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, khi xe này đi tới đoạn ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai thì bất ngờ lao với tốc độ cao rồi tông trúng đuôi một chiếc ô tô Innova và một chiếc xe máy (trên xe có 2 người).

Sau vụ tai nạn, ô tô Mazda 6 bị lật ngửa, nằm "phơi bụng" giữa ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, khiến giao thông ùn ứ.

Theo một số nhân chứng, cú va chạm khiến 2 người ngồi trên xe máy cùng chiếc xe máy bị hất văng khoảng 10m. Chiếc xe ô tô Mazda 6 cũng bị lật ngửa trên đường, hư hỏng phần đầu xe. Khi lật úp, túi khí trên xe ô tô không có tác dụng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tạp chí Giao Thông

Ngay sau vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 2, (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cùng Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng có mặt đưa 3 người trên cả xe ô tô và xe máy đi cấp cứu kịp thời, đồng thời tổ chức đo đạc hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 2, sau vụ việc, các bên cũng đã ngồi lại với nhau để thống nhất phương án bồi thường thiệt hại.

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