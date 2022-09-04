Thấy các con nhậu nhiều, người cha 81 tuổi cùng mẹ già khuyên ngăn nhưng 2 anh em không nghe mà còn xảy ra cự cãi, rồi dẫn đến án mạng đau lòng.

Ngày 4/9, theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, Công an H.Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra vụ con rượt đánh cha mẹ vì bị khuyên nghỉ nhậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3/9, Tô Hoàng Khanh (38 tuổi) cùng em trai là Tô Trường Giang (35 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân) tổ chức nhậu tại nhà.

Thấy các con uống nhiều, ông T.V.R. (81 tuổi) và vợ là bà Đ.T.X. khuyên nghỉ nhậu. Khanh và Giang chẳng những không nghe lời khuyên mà còn cự cãi lại. Khanh rượt đánh ông T.V.R.

Sau đó, Khanh rượt đánh ông R. làm nạn nhân tử vong, còn bà X. thì bị thương do Giang rượt đánh.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, ngay sau đó, vụ việc được báo đến Công an H.Phú Tân. Đơn vị này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông T.V.R tử vong do nhồi máu cơ tim.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc con đánh cha mẹ vì khuyên nghỉ nhậu.

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