"Hiện chúng tôi đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Hán để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ tỷ lệ thương tích cũng như thiệt hại cụ thể mà tài xế này gây ra trong vụ tai nạn để xử lý theo quy định", vị đại diện nói trên Dân Trí.

Liên quan đến vụ ô tô tông 8 người tại cây xăng ở Hà Nội , ngày 28/8, theo thông tin từ Dân Trí, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Ngô Công Hán (35 tuổi, ở Thanh Oai, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ.

Thông tin về vụ việc, Zing cho biết, khoảng 21h50 ngày 12/8 vừa qua, Ngô Công Hán điều khiển xe Honda City màu đỏ mang BKS 30H-758.03, lưu thông từ hướng đường Láng về Ngã Tư Sở. Khi đi đến trước cây xăng số 111 đường Láng, chiếc xe mất kiểm soát và lao với tốc độ cao vào cây xăng.

Hán là tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn liên hoàn tại cây xăng Ngã Tư Sở khiến 8 người bị thương.

Không chỉ làm hư hỏng nhiều tài sản trong cây xăng, chiếc xe còn đâm trúng loạt phương tiện cùng 5 khách hàng, 2 nhân viên cây xăng đang đứng đổ xăng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, còn Ngô Công Hán bỏ chạy vào văn phòng của cây xăng ngồi do sợ bị người dân xung quanh xông vào đánh.

Làm việc với công an, nam tài xế khai nhận khoảng 18h20 ngày 12/8 đã đến quán bia trên đường Láng uống rượu mừng sinh nhật bạn.

Sau đó, trên đường điều khiển xe trở về nhà ở Thanh Oai, qua đoạn trước cây xăng số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa), Hán bất ngờ lao thẳng xe vào bên trong cây xăng, nơi đang có rất đông người đứng đổ xăng.

Tài xế này khai nhận do say rượu, đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga, nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ với tài xế Hán ngay sau khi người này gây tai nạn, Công an quận Đống Đa phối hợp Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, xác định nồng độ cồn của Hán là trên 0,9 mg/lít khí thở - cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 (0,4 mg/lít khí thở).