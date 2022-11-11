Vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ nghi do bạo hành: Triệu tập bảo mẫu để điều tra

Tin nóng 11/11/2022 19:29

Trước cái chết bất thường của bé gái 17 tháng tuổi tại nhà trông trẻ, Công an TP.HCM triệu tập bảo mẫu N.N.P (31 tuổi, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7) để phục vụ điều tra.

Tối 11/11, theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, Công an quận 7 (TPHCM) đã triệu tập bà N.N.P (31 tuổi, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7) đến làm việc.

Bà N.N.P là bảo mẫu của bé gái 17 tháng tuổi vừa tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Cùng ngày, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM cho biết đã nhận được đơn yêu cầu tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại trong vụ việc trên.

Vụ bé gái 17 tháng tuổi ở TP.HCM tử vong tại nhà trẻ nghi do bạo hành: Triệu tập bảo mẫu để điều tra - Ảnh 1
Điểm giữ trẻ của bà P. nằm trong nhà trọ ở phường Phú Mỹ, quận 7. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, nạn nhân là bé T.G.H. (17 tháng tuổi), con gái của anh T.H.Đ. (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Theo trình báo của anh Đ., thông qua mạng xã hội, anh biết bà N.N.P. có nhận giữ trẻ. Cuối tháng 9, anh Đ. gửi bé H. cho bà P. để chăm sóc tại nhà trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ, quận 7) với chi phí 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 6/11, anh Đ. đang giao hàng tại quận 12 thì nhận được điện thoại của bà P. thông báo bé H. bị nghẽn thức ăn, đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 7. Khi đến nơi, anh Đ. thấy tình trạng của con gái rất xấu nên chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 8/11, bé H. đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Nghi con gái bị bạo hành, anh Đ. đã trình báo cơ quan công an.

Được biết, bà P. thuê trọ ở đây được khoảng 6 năm. Hàng ngày, nhiều phụ huynh chở con đến gửi cho bà P. vào buổi sáng và rước về vào buổi chiều.

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