Xuân là nghi phạm đánh đập dã man người phụ nữ trong khách sạn ở TP Cà Mau đến tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet cho biết, chiều 13/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Xuân (58 tuổi, ngụ TP Cà Mau) để điều tra hành vi “Giết người”.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu của người phụ nữ. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Đặc biệt, sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, vụ việc xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn P.5, TP.Cà Mau. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn Xuân (58 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, H.Năm Căn, Cà Mau).

Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. "Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu... thì bệnh nhân tử vong. Mặc dù khi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân thì được báo động đỏ", một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thông tin với báo chí.

Đồng thời, vị lãnh đạo này cũng cho biết, bản thân có gần 30 năm làm việc ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên chứng kiến bệnh nhân nhập viện với những vết thương do bị đánh dã man như vậy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ngay sau đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Xuân. Được biết, Xuân nguyên là cán bộ kiểm lâm.

Được biết, 9 năm trước chồng chị T. mất do bệnh, để lại hai con 15 và 12 tuổi. Còn ông Xuân ly thân vợ. Khoảng 2 năm nay, ông Xuân và chị T. quen nhau. Người đàn ông này thường xuyên lui tới gia đình chị N. chơi.