Thanh niên lái xe biển xanh tông chết thiếu nữ ở TP Phú Quốc vi phạm nồng độ cồn. Người cho mượn xe cũng không phải là chủ phương tiện.

Chiều 15/11, thông tin Zing cho biết, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Danh Thép (39 tuổi) và Đặng Quốc Cường (21 tuổi, cùng ngụ TP Phú Quốc) để điều tra về vụ ôtô 4 chỗ biển số xanh tông chết người. Ngoài nạn nhân đã tử vong là L.D.M.Q. (15 tuổi, ngụ phường An Thới), tai nạn còn khiến một người địa phương bị thương là ông L.V.Đ. Theo báo Người Lao Động, vào khoảng 21 giờ ngày 14/11, tại TP Phú Quốc liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết và nhiều người bị thương.

Đầu xe biến dạng sau khi tông vào 2 nữ sinh. Ảnh: NLĐ Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang biển xanh 68C- 0862 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc địa phận phường An Thới, TP Phú Quốc) theo hướng An Thới – Dương Đông. Khi đến dốc tượng đài Nắm tay thì va quẹt với một xe máy làm người trên xe té bị thương. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển ôtô biển xanh không dừng lại, mà chạy một đoạn khoảng 200m thì tông vào 6 thùng rác bên lề đường mới dừng lại sát dải phân cách. Lúc này, thấy có người đuổi theo nên người trên xe tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến trước cổng Trường THPT An Thới thì tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy bị thương rất nặng, sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiếc xe của nữ sinh lớp 10 bị tài xế Danh Thép tông. Ảnh: Zing Nhiều người dân tại hiện trường cho biết sau khi gây tai nạn nghiêm trọng, lái xe biển xanh cố tình chạy tiếp đến Trường THCS An Thới mới tấp vào lề đường, xuống xe bỏ trốn. Thông tin từ chiếc ôtô bỏ lại hiện trường cho thấy xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6/11/2019. Lãnh đạo Công an TP. Phú Quốc cho hay, tài xế sau đó đến Công an TP. Phú Quốc trình diện và khai tên Danh Thép ngụ ở Hàm Ninh. Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở. Người đàn ông này không có giấy phép lái ôtô. Làm việc với cảnh sát, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của Đặng Quốc Cường để tập lái. Cường thừa nhận việc cho Thép mượn xe trong lúc cha không có nhà. Thông tin từ Zing cho biết thêm, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy ôtô biển số xanh 68C-0862 từng thuộc sở hữu của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Năm 2018, xe này được đấu giá và người mua là ông P. (chồng bà Đ.T.E.). Ông P. sau đó đổi ôtô 68C-0862 với cựu cảnh sát giao thông H.M.T. để lấy chiếc đồng hồ Omega. Ông T. sau đó cho một người tên Đặng Quốc Minh ở Phú Quốc chiếc xe hiệu Nissan 4 chỗ biển số 68C-0862. “Đặng Quốc Minh vừa qua vướng vào vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đang chấp hành án tù. Đặng Quốc Cường là con của Minh, đã lấy xe này cho Danh Thép mượn”, một cán bộ có trách nhiệm nói với Zing.

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