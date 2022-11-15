Nguyễn Văn Xuân và nạn nhân có quan hệ tình cảm, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống mà gã ra tay tàn độc khiến nhân tình tử vong.

Ngày 15/11, theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, liên quan vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Xuân dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào người nhân tình khiến nạn nhân tử vong. Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 10/11, sau khi thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau, Xuân và nhân tình là bà N.T.T. (39 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Xuân dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người bà T. ngay tại hành lang nhà nghỉ. Hình ảnh camera an ninh cho thấy có người vào can ngăn nhưng Xuân hung hăng khiến người này dừng lại. Sau đó, một thanh niên đến và kéo được Xuân đi nơi khác, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bà T. nhập viện trong tình trạng nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối với Xuân.

Chồng bà T. mất cách đây khoảng 9 năm, còn Xuân thì đã ly thân vợ. Hai người quen biết nhau được khoảng 2 năm nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình nạn nhân. Bà T. ra đi đột ngột để lại 2 con nhỏ không nơi nương tựa.

Bà T. ra đi đột ngột bỏ lại 2 con thơ không nơi nương tựa. Ảnh: NLĐ

Xuân từng công tác tại trạm dự báo cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh. Tuy nhiên, ông ta đã bị kỷ luật buộc thôi việc và cho ra khỏi ngành cách đây hơn 30 năm do không chấp hành các nội quy, quy định của ngành.

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