Tình hình sức khỏe của người mẹ già bị 3 con gái đổ xăng đốt nhà: Tiên lượng đang rất xấu, người con trai chạy vạy khắp nơi để cứu mẹ

Tin nóng 16/11/2022 10:09

"Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ", người con trai gạt nước mắt khi nói về tình hình của mẹ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, ngày 16/11, anh Đỗ Đức Điển ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, mẹ mình là bà bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) – người bị 3 con gái mang xăng đốt nhà đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, tiên lượng rất nặng. 

Trước đó một ngày bà Đ. được các bác sĩ chuẩn đoán bỏng nặng, sốc nhiễm khuẩn nên phải tiến hành lọc máu liên tục.

"Những ngày qua, các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa mẹ tôi. Bác sĩ cũng trao đổi với gia đình mẹ tôi bị bỏng rất nặng dẫn đến nhiễm trùng máu và tụt huyết áp, tiên lượng xấu. Giờ còn một tia hy vọng gia đình tôi cũng cố gắng cứu chữa cho mẹ", anh Điển chia sẻ trên báo Dân Việt.

Cũng theo anh Điển, chi phí điều trị cho bà Đ. hiện mỗi ngày thêm tốn kém khi phải lọc máu liên tục. "Cho tới nay gia đình tôi đã phải vay mượn hơn 300 triệu để chạy chữa cho mẹ. Tính mạng của mẹ là quan trọng nhất nên bằng mọi giá tôi cũng phải cố gắng lo", anh Điển xót xa.

Tình hình sức khỏe của người mẹ già bị 3 con gái đổ xăng đốt nhà: Tiên lượng đang rất xấu, người con trai chạy vạy khắp nơi để cứu mẹ - Ảnh 1
Bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ VOV, lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia cho biết, 3 nạn nhân trong vụ việc con gái mang xăng đốt nhà mẹ vẫn đang trong tình trạng xấu, trong đó người mẹ bị rất nặng, hơn 60% cơ thể, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Theo vị lãnh đạo này, bệnh nhân bị bỏng 5% thì khoảng 2-3 ngày tới là ổn nhưng vẫn cần theo dõi tiếp bỏng hô hấp (bỏng sâu bên trong). 3 người còn lại vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì. Hiện những người này đã được các bác sĩ điều trị chống sốc, nhiễm trùng. Đặc biệt, sức khỏe người mẹ tiên lượng rất xấu do bỏng trên diện rộng, tuổi cao nên khả năng hồi phục kém.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận. 

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9h30 phút ngày 30/10, 3 người con gái của bà Vũ Thị Đ. (SN 1961), ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ..

Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền phòng khách. Thấy vậy bà Đ. liền can ngăn con gái nhưng một người đã châm lửa đốt. Lửa bùng lên dữ dội khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Tình hình sức khỏe của người mẹ già bị 3 con gái đổ xăng đốt nhà: Tiên lượng đang rất xấu, người con trai chạy vạy khắp nơi để cứu mẹ - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress

Xác định có dấu hiệu của tội giết người nên công an khởi tố vụ án để điều tra. Theo lãnh đạo địa phương, nguồn cơn vụ việc đau lòng có lẽ từ lúc gia đình xây nhà mới, từ đó chị em trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn.

Về việc này, thông tin với báo chí, ông Đỗ Trọng Hoạch - Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, trước khi xảy ra sự việc này, từ hồ sơ lưu trữ tại xã, gia đình bà Đ. đã được chính quyền xã 3 lần đứng ra hòa giải vụ việc nhưng không thành.

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