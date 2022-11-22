Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, bị cáo Trang Nemo quỳ xin lỗi nạn nhân mong được tha thứ

Tin nóng 22/11/2022 14:59

Tại tòa, bị cáo Trang Nemo quỳ xuống xin lỗi nạn nhân. HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm nên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Chiều 22/11, theo thông tin từ Zing cho biết, sau một tuần xét xử và nghị án, TAND quận 1, TP.HCM, đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Các bị cáo được tại ngoại trong quá trình điều tra, bị TAND quận 1 xét xử về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Trang Nemo quỳ xuống xin lỗi nạn nhân.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, bị cáo Trang Nemo quỳ xin lỗi nạn nhân mong được tha thứ - Ảnh 1
Trang Nemo tới quỳ xin lỗi bị hại Phạm Lệ Khanh sau khi HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh: VTC News

HĐXX cho rằng phiên tòa có nhiều tình tiết mới, phức tạp cần xem xét thêm. Ngoài ra, cần làm rõ hành vi gây thương tích, yêu cầu xử lý hình sự của bà Phạm Lệ Khanh, nên tòa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung, bị cáo Trang Nemo quỳ xin lỗi nạn nhân mong được tha thứ - Ảnh 2
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo) tại tòa. Ảnh: Zing

Thông tin từ VTC News cho biết thêm, theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. 

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

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Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Trang Nemo gửi lời xin lỗi chân thành tới chị Khanh và mong bị hại tha thứ cho lỗi lầm của mình.

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