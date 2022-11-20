Đi nhậu về, T. liên tục chửi cha mẹ rồi đuổi đánh cả hai người, vì vết thương nặng mà người mẹ không qua khỏi.

Ngày 20/11, theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an TP.Tân An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm tên T. (31 tuổi), ngụ ở phường 5 để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân chính là mẹ ruột của tên T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 19/11, T. (31 tuổi), con trai bà K.T. (53 tuổi) đi nhậu cùng bạn bè trở về nhà.

Khi vào bên trong, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, do có men rượu, con trai liên tục lớn tiếng chửi luôn cha mẹ, đồng thời đuổi đánh cả hai người tại căn nhà.

Được biết, do gia đình sống nằm gần cuối con hẻm, sự việc ồn ào nhưng gần như mọi người xung quanh không hề hay biết. Thấy vợ bị đánh, người chồng bỏ chạy ra sân chờ đến lúc T. đi ngủ mới dám quay vô.

Khoảng 7h15 ngày 20/11, do vết thương quá nặng, bà K.T. tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện các bước khám nghiệm tử thi, sau đó bắt giữ T. để phục vụ công tác điều tra.

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