Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ ở Bắc Giang

Tin nóng 20/11/2022 14:28

Do ghen tuông vợ cũ thân mật với một người đàn ông, Giang đã dùng súng tự chế bắn trọng thương tình địch.

Ngày 20/11, theo thông tin từ Zing cho biết, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Lời khai của nghi phạm nổ súng bắn người tại nhà mẹ vợ cũ ở Bắc Giang - Ảnh 1
Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Zing

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận ông ta và chị Nguyệt ly hôn, nhưng từ năm 2012 lại quay về sống chung với nhau. Do thường xuyên đi làm xa, Giang ít ở nhà. Thời gian gần đây, Giang thấy vợ cũ đi hát karaoke với anh D. (46 tuổi) và nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông này.

Chiều 18/11, Giang đi qua nhà mẹ vợ cũ, thì thấy anh D. đang ngồi làm thịt vịt. Khi đó, anh D. buông lời trêu chọc khiến nghi phạm bực tức. Tối cùng ngày, Giang quay lại nhà và vẫn thấy vợ cũ với anh D. đang ngồi với nhau. Nghi phạm liền lấy khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, bắn vào người anh D. khiến nạn nhân trọng thương.

Tại bệnh viện, anh D. được xác định bị găm hơn 30 viên đạn chì ở vùng ngực và đang chờ được phẫu thuật.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, sau khi gây án, Nguyễn Văn Giang dùng xe máy bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm.

Đến chiều tối 19/11, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Giang và đưa về cơ quan công an để điều tra.

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