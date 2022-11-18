Đắk Nông: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng nổi máu ghen tuông bóp cổ vợ tử vong

Tin nóng 18/11/2022 19:28

Người đàn ông nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính bên ngoài đã bóp cổ vợ đến chết, sau đó ra đầu thú.

Ngày 18/11, trên báo Dân Trí cho biết, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) thông tin nghi án giết người xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/11, chị H. đang giặt đồ thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Sẻn Văn Làn (trú xã Quảng Tín). Làn nghi ngờ vợ ngoại tình.

Trong lúc cãi nhau, do bực tức nên Làn đã dùng tay bóp cổ chị H., đè xuống nền đất nơi chị H. đang ngồi.

Khi phát hiện chị H. không còn cử động, Làn mới buông tay rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một lúc sau, người thân chị H. phát hiện nên đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên chị H. đã tử vong.

Đắk Nông: Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng nổi máu ghen tuông bóp cổ vợ tử vong - Ảnh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Thông tin từ Infonet cho biết thêm, sau khi giết vợ xong biết không thể thể thoát khỏi nên đã đến cơ quan công an đầu thú ngay trong đêm 17/11.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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