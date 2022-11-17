Vụ ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ khiến nhiều người rùng mình: Chủ tịch huyện nói 'đã được giải quyết'

Tin nóng 17/11/2022 09:32

Mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, khiến nhiều người phẫn nộ.

Ngày 17/11, liên quan đến 2 video clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm bấm vào môi và hạ bộ, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau), cho biết qua rà soát bước đầu, vụ việc này đã được giải quyết xong. Clip này đã cũ.

"Còn vụ việc được giải quyết như thế nào thì phải chờ báo cáo từ TT.Sông Đốc. Qua điện thoại thì Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc báo như vậy", ông Công thông tin thêm.

Vụ ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ khiến nhiều người rùng mình: Chủ tịch huyện nói 'đã được giải quyết' - Ảnh 1
Nạn nhân bị lấy kìm bấm vào ngón tay cái. Ảnh: Báo Thanh Niên

Được biết, vụ việc xảy ra vào tháng 4/2022. Sau vụ việc xảy ra, nạn nhân có trình báo công an nhưng không yêu cầu xử lý hình sự. Sau đó, 2 bên tự thỏa thuận; chủ tàu và người đánh đã bồi thường cho nạn nhân. Người hành hạ nạn nhân tạm trú ở khóm 6, TT.Trần Văn Thời.

Trước đó, thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip lại cảnh một nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông khiến mắt người này bị sưng húp, miệng chảy máu. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Theo đó, đoạn clip thứ thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay.

Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: “Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng”. Tuy nhiên, người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện hành động man rợ của mình.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động căn ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân: “Từ đây trở lên mày kêu đến tên tau, tao đánh mày liền”.

Ở clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai và một người lớn giọng nói hỏi “tao nói mày có sai không”. Nạn nhân lí nhí đáp “sai” và hứa “từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết”.

Vụ ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ khiến nhiều người rùng mình: Chủ tịch huyện nói 'đã được giải quyết' - Ảnh 2
Ông này còn bị dùng kềm bấm vào dái tai. Ảnh: Báo Thanh Niên

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân. Những hành động tra tấn mang rợ xuất hiện trong 2 đoạn clip khiến dân mạng dậy sóng.

"Vụ việc đã được tự thỏa thuận, giải quyết xong, không biết lý vì sao 2 clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành động của những người xuất hiện trong clip khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Chúng tôi sẽ cho rà soát lại toàn bộ vụ việc người đàn ông bị hành hạ dã man", một lãnh đạo H.Trần Văn Thời nói.

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