Bị tố sàm sỡ vợ người ta, gã hàng xóm nói chỉ 'phủi sâu trên ngực áo' rồi chém người chồng thương tích nặng

Tin nóng 16/11/2022 13:39

Biết vợ bị sàm sỡ, anh T. tìm đến gã hàng xóm để nói chuyện phải trái. Tại đây, kẻ sàm sỡ đã dùng máy cắt cỏ chém vào cổ tay người chồng.

Ngày 16/11, theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Ngọc (SN 1983, thị trấn Sa Thầy) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Ngọc có một mảnh đất cạnh rẫy của gia đình anh N.V.T. và vợ là chị N.T.Y. (làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy). Chiều 13/8, Ngọc có qua nhà rẫy thì gặp chị Y. Tại đây, chị Y. cho rằng Ngọc sàm sỡ mình khi dùng tay đụng vào vùng ngực nên gọi điện báo chồng.

Sau đó, hai vợ chồng anh T.và chị T. đến rẫy của Ngọc để nói chuyện. Ngọc đã phủ nhận hành vi sàm sỡ của mình. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, lúc này Ngọc liền nổ máy phát cỏ rồi rượt đuổi để chém anh T.

Thấy vậy, anh T. bỏ chạy rồi vấp ngã. Khi anh T. ngã, Ngọc dí thẳng máy cắt cỏ vào vùng mặt, cổ để chém anh T. Anh T. liền đưa tay phải lên đỡ, gạt máy cắt cỏ ra thì bị máy chém 7 nhát vào cổ tay phải. Chị Y. thấy vậy, đã nhặt chiếc cuốc đang ở gần đó ném lại cho chồng để đỡ. Khi lưỡi cắt của máy cắt cỏ văng ra ngoài, lúc này Ngọc mới dừng lại.

Bị tố sàm sỡ vợ người ta, gã hàng xóm nói chỉ 'phủi sâu trên ngực áo' rồi chém người chồng thương tích nặng - Ảnh 1
Anh T. bị Đoàn Thanh Ngọc dùng máy cắt cỏ chém nhiều nhát vào tay. Ảnh: Thanh Niên

Theo Công an huyện Sa Thầy, Ngọc khai rằng thấy con sâu bò trên áo (vùng ngực) của chị Y. nên phủi xuống chứ không có hành vi sàm sỡ. Còn chị Y. cho hay, Ngọc đã nhiều lần đụng chạm vào người, tuy nhiên vì tình làng nghĩa xóm nên chị bỏ qua.

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm, anh T. nhập viện với tình trạng có nhiều vết thương chém ở cổ tay phải, vết thương có kích thước từ 4x1 cm đến 6x3 cm, chảy máu nhiều.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường điều tra làm rõ. Đồng thời trưng cầu giám định thương tích đối với anh N.V.T. Theo kết quả giám định, anh T. bị thương tích 37%.

Theo cơ quan công an, Ngọc đã làm đơn xin đi chữa bệnh đau đầu và biểu hiện thần kinh.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bị can Ngọc theo quy định của pháp luật.

 

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Từ khóa:   sàm sỡ sàm sỡ vợ hàng xóm Kon Tum

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