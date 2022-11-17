Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9h ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại Chung cư Giai Việt, phát hiện 6 người có mặt trong căn hộ, gồm: Nguyễn Hoàng Phi, Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An), N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Ngày 17/11, theo thông tin từ Zing cho biết, Viện KSND quận 8 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND quận 8 đối với bị can Trần Hữu Tín (SN 1987) về tội Tổ chức trái phép chất ma túy và Nguyễn Hoàng Phi (SN 1990) về tội Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định, Hữu Tín và A. có mối quan hệ như vợ chồng và thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt sinh sống. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia nhau tiền thuê nhà.

Kiểm tra phòng, công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay… Công an lập biên bản đưa nhóm này về trụ sở. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính chất ma túy, những người còn lại âm tính.

Giữa tháng 5/2022, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5. Tại đây, một người đàn ông tên Endy (chưa rõ lai lịch) bỏ ma túy ra cho mọi người trong phòng karaoke sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư ma túy nên đem về cất tại phòng ngủ của Phi.

Khoảng 21h ngày 10/6/2022, T. đi nước ngoài về nên rủ Hữu Tín và A. đi ăn ốc tại quận 5 rồi nhậu tại một nhà hàng ở quận 1. Sau đó, Hữu Tín rủ thêm Tâm và Huyền đến nhậu cùng nhưng chỉ có Tâm đến, còn Huyền hẹn đến nhà Hữu Tín sau.

Đến 2h ngày 11/6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ ngơi. Về đến nhà, A. và T. vào phòng ngủ. Hữu Tín vào phòng khác (phòng của Phi) thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cùng Tâm sử dụng. Cả hai người lấy nửa viên thuốc lắc đã bể vụn ra chia đôi uống rồi đi ngủ.

Hơn 1 tiếng sau, Phi đi làm về biết Hữu Tín và Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn. Đến 4h ngày 1/6, Huyền vào phòng và được Phi đưa ma túy cho sử dụng. Hai tiếng sau, Hữu Tín, Huyền, Tâm phê ma túy nên Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9h cùng ngày, khi các nghi can đang ngủ thì bị Công an vào kiểm tra, phát hiện.

Công an xác định N.T.X.T và T.T.A ngủ trong phòng ngủ khác nên không biết việc Hữu Tín và Phi tổ chức cho Tâm và Huyền sử dụng trái phép chất ma túy; chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết việc Hữu Tín và Phi “tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên không xem xét xử lý.