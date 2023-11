Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9h ngày 11/6/2022, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại Chung cư Giai Việt, phát hiện 6 người có mặt trong căn hộ, gồm: Nguyễn Hoàng Phi, Trần Hữu Tín, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An), N.T.X.T (35 tuổi, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A (31 tuổi, cùng ngụ quận Phú Nhuận).

Kiểm tra phòng, công an thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay… Công an lập biên bản đưa nhóm này về trụ sở. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính chất ma túy, những người còn lại âm tính.

Quá trình điều tra xác định, Hữu Tín và A. có mối quan hệ như vợ chồng và thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt sinh sống. Hữu Tín cho Phi ở chung và chia nhau tiền thuê nhà.