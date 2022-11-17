Theo báo Thanh Niên cho biết, ngày 30/5, ông Trương Văn Trung (47 tuổi) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, cùng ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), đều làm nghề ngư phủ, đã đến Công an TT. Sông Đốc trình báo về việc mình bị đánh trên tàu cá.

Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, ngày 17/11, theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được 3 nghi can hành hạ nạn nhân, nhưng chưa làm việc được do tàu cá chưa vào bờ.

Cụ thể, ngày 28/5, Bình đến Công an TT. Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá mang biển kiểm soát BT:97993-TS. Sau đó, ngày 30/5, Trung đến Công an TT.Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích ở tàu cá trên.

Cũng theo trình bày của Bình và Trung, vào ngày 4/1, tàu cá BT:97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là bà năm Bô) làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông Đốc. Trên tàu có khi này có 7 thuyền người gồm: Nguyễn Công Toàn (tên thường gọi là To, là con bà Hà) là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ.

Sau đó, Nguyễn Văn Hùng không làm biển được nên quá giang ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình. Sau khi ra biển, tàu cá BT: BT:97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5, Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải). Ngày 24/5, Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Công an thị trấn Sông Đốc ba lần yêu cầu bà Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà này chưa đưa ghe vào bờ để làm việc (ghe chưa vào bờ nên không làm việc được với các đối tượng trên ghe) nên chưa xử lý được vụ việc.

Vào ngày 16/11, Công an huyện Trần Văn Thời nắm được thông tin được đăng tải trên báo về vụ việc người đàn ông bị đánh dã man trên tàu cá.

Theo cơ quan chức năng, hiện phương tiện đánh bắt thủy sản BT 97993 TS còn đang hoạt động trên biển. Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác) chưa vào bờ.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip lại cảnh một nhóm ngư dân hành hạ một người đàn ông khiến mắt người này bị sưng húp, miệng chảy máu. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Theo đó, đoạn clip thứ thứ nhất dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay.

Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: “Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng”. Tuy nhiên, người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện hành động man rợ của mình.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động căn ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân: “Từ đây trở lên mày kêu đến tên tau, tao đánh mày liền”.

Ở clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai và một người lớn giọng nói hỏi “tao nói mày có sai không”. Nạn nhân lí nhí đáp “sai” và hứa “từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết”.

Tối 16/11, ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở TT&TT Cà Mau, cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về clip người đàn ông bị hành hạ dã man gây bức xúc nói trên và cho biết đang rà soát, xác minh.