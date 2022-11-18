Hai bị hại trong vụ việc này là ông Trương Văn Trung (47 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, Kiên Giang; cư trú tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và anh Lê Văn Bình (30 tuổi, quê Kiên Giang, cư trú tại huyện Trần Văn Thời).

Tối ngày 18/11, thông tin từ VietNamNet cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời ( Cà Mau ) đã khởi tố vụ án “Hành hạ người khác”, liên quan vụ hai người đàn ông bị đánh đập, hành hạ dã man trên tàu cá.

Đến thời điểm này, Công an đã liên lạc được với ông Trung; người đàn ông này vẫn còn đi tàu đánh cá trên biển, chưa về tới đất liền. Còn anh Bình thì cơ quan chức năng chưa biết ở đâu.

Đối với những người có hành vi đánh đập, hành hạ ông Trung và anh Bình cũng đang đánh bắt cá ngoài khơi; chủ tàu cho biết chậm nhất ngày 21/11 sẽ đưa tàu vào đất liền.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, vào tối 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Theo đó, clip đầu dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng húp, bị 2 người đàn ông khác hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay, vào hạ bộ...

Trong clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai và một người lớn giọng hỏi "tao nói mày có sai không". Nạn nhân lí nhí đáp "sai" và hứa "từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết".

Sau đó, UBND H.Trần Văn Thời có báo cáo về vụ việc. Theo báo cáo, ngày 30/5, ông Trương Văn Trung (47 tuổi) và ông Lê Văn Bình (30 tuổi, cùng ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời), đều làm nghề ngư phủ, đã đến Công an TT. Sông Đốc trình báo về việc mình bị đánh trên tàu cá.

Ba người tham gia đánh là Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc).

Cụ thể, ngày 28/5, Bình đến Công an TT. Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích trên tàu cá mang biển kiểm soát BT:97993-TS. Sau đó, ngày 30/5, Trung đến Công an TT.Sông Đốc trình báo việc bị đánh gây thương tích ở tàu cá trên.

Cũng theo trình bày của Bình và Trung, vào ngày 4/1, tàu cá BT:97993-TS, do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là bà năm Bộ) làm chủ, xuất bến để ra biển tại cửa sông Đốc. Trên tàu có khi này có 7 người gồm: Nguyễn Công Toàn (tên thường gọi là To, là con bà Hà) là tài công, Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ.

Sau đó, Nguyễn Văn Hùng không làm biển được nên quá giang ghe khác vào bờ, bà Hà thay thế Lê Văn Bình.

Sau khi ra biển, tàu cá BT: BT:97993-TS hoạt động bình thường. Đến ngày 23/5, Trung bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi và gối phải). Ngày 24/5, Bình bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Qua làm việc, Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

Báo cáo cũng cho biết, Công an TT.Sông Đốc yêu cầu Hà điều tàu cá vào bờ để làm rõ vụ việc (3 lần) nhưng bà Hà chưa đưa tàu vào bờ nên chưa xử lý được vụ việc.

Hiện nay, tàu cá BT: BT:97993-TS còn đang hoạt động trên biển. Bình và Trung tiếp tục ra biển làm ngư phủ ở ghe khác và chưa vào bờ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời đang tiến hành điều tra vụ án hành hạ người khác liên quan đến 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ bằng kìm.