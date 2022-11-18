Tối 18/11, theo thông từ Zing, lãnh đạo UBND xã xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận người con gái cả trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ Viện Bỏng quốc gia cho biết viện tiếp nhận điều trị cho 4 bệnh nhân liên quan đến vụ 3 cô con gái mang xăng đến đốt nhà mẹ ruột ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sáng 30/10 vừa qua.

"Người này bị bỏng nặng, chiều cùng ngày đã được bệnh viện trả về và tử vong tại nhà. Hiện, công an đang khám nghiệm tử thi", lãnh đạo xã Trung Hòa nói.

Trong đó, 1 bệnh nhân bị bỏng khoảng 5%, đang điều trị tích cực, 3 bệnh nhân còn lại trong tình trạng nguy kịch. Những người này đã được các bác sĩ điều trị chống sốc, nhiễm trùng. Đặc biệt, sức khỏe người mẹ tiên lượng rất xấu do bỏng trên diện rộng, tuổi cao nên khả năng hồi phục kém.

Khi mới nhập viện, các bệnh nhân trên gặp khó khăn trong chi trả chi phí điều trị. Đến nay, gia đình đang cố gắng chi trả với tinh thần "còn nước còn tát".

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, vào ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột.

Hiện trường vụ việc sau khi ba cô con gái dùng xăng đốt nhà mẹ ruột. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái đến nhà mẹ ruột của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) cự cãi.

Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ.. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ đẻ tiếp tục vào trong nhà, một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt.

Lửa bùng lên khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng gồm: Đỗ Thị Định (sinh năm 1982), Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đưa (sinh năm 1990). Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.